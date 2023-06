Mbape u vë vetëm një kusht sheikëve të PSG për shitjen këtë verë, por që ka kosto 150 mln euro!

Mbappé do të pranojë një transferim tani, vetëm nëse nuk humbet shumë para. Zgjidhja nuk është aq e thjeshtë sa PSG kërkon 200 milionë për të shitur sulmuesin. Ai duhet të pranojë një operacion në të cilin nuk humbet 150 milionët, që i ka garantuar deri në qershor 2024.

Nëse jo, francezi do të përmbushë kontratën dhe do futet në ‘luftë’ me sheikët, sepse vitin e ardhshëm del me kontratë në kosto zero dhe i lirë të shkojë ku të dojë.

Duket se ky sezon për klubin mitik francez nuk do të jetë edhe aq i qetë, pasi jo vetëm humbasin talentin e Francës, por edhe milionat në ‘lojën’ e pistë Mbape-Real Madrid.