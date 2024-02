Mbreti Charles u diagnostikua me kancer, Sunak: Sëmundja u kap herët!

Kryeministri Rishi Sunak ka deklaruar se është tronditur kur dëgjoi se mbreti Charles është diagnostikuan me kancer.

Ai thotë se është mirënjohës që sëmundja u diagnostikua herët dhe shpreson që monarku të shërohet shpejt.

Teksa po kryente një kontroll për prostatën e zmadhuar, mjekët zbuluan një lloj kanceri tek monarku.

Gjithashtu “Pallati Mbretëror” deklaron se Mbreti mbetet plotësisht pozitiv në lidhje me trajtimin e tij dhe pret që të kthehet në detyrën e plotë publike sa më shpejt të jetë e mundur.

Ai do t’i shtyjë angazhimet e tij publike dhe pritet që anëtarët e tjerë të familjes mbretërore të ndihmojnë për ta përkrahur gjatë trajtimit të tij.

Ndërsa nuk jepen detaje të mëtejshme për fazën e kancerit apo një prognozë.

Edhe pse ai nuk do të jetë në daljet publike, mbreti, 75 vjeç, do të vazhdojë me rolin e tij kushtetues si kreu i shtetit.

j.l./ dita