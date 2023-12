mbreti i zullumit,

Shtatëdhjetë e pesë vota sollën miratimin në seancë plenare të enjten të kërkesës së Prokurorisë së Posaçme për masë sigurie arrest shtëpie ose arrest me burg për ish-kryeministrin Sali Berisha, nën hetim për korrupsion dhe i shpallur non grara për të njëjtat arsye nga SHBA dhe Britania e Madhe.

Pas heqjes së imunitetit, do të jetë gjykata që do të vendosë se cila masë është e përshtatshme për këtë rast.

Analisti Bedri Islami në një koment në DITA lidhur me seancën dhe aktualitetin politik thotë se vendi ka nevojë urgjente për opozitë morale.

“33 vite me radhë… Në Gjermani janë ndërruar katër kancelarë, Berisha mbeti. Në SHBA disa presidentë, ai mbeti. Njeriu që kishte premtuar se do të qëndronte në politikë vetëm një mandat apo dy, është përsëri kreu i Foltores, i Rithemelimit, në pritje të vulës apo të burgosjes.

Në 33 vite ai, nëse do të kishte menduar për të ardhmen, do të kishte pranë vetes disa figura të reja, që mund të ishin të denjë për një politikë ndryshe, bashkuese dhe jo ndarëse, të mendimit dhe jo të çjerrjes.

Në 33 vite ai e ka humbur cilësinë pa të cilën nuk mund të drejtohet, ndjenjën e së mundshmes. Opozita do të rrijë edhe pak kohë në hyqmin e tij. E ka zgjedhur vetë këtë rrugë.

Edi Rama mund të qeverisë lehtësisht, deri në ditën që përfundimisht do të lodhet nga pushteti. Dhe të ik vetë, – shkruan Islami.

Ndërsa analisti Mero Baze thotë se Berisha do ngujohet në zyrën e tij në ish- SHQUP.

“Sali Berisha po përpiqet të ngrejë moralin e mbështetësve të tij që e kanë braktisur, duke u ngujuar në zyrat e SHQUP, pas vendimit për arrestimin e tij. Po përpiqet ta kthejë ndërtesën e SHQUP, në një kullë gjaku, për të negociuar fatin e tij.

Zakonisht në kullën e ngujimit të gjakmarrjes, dorëzohej vrasësi, dhe tregonte si e kishte vrarë hasmin. Dhe nëse e kishte vrarë sipas rregullave, thirrej dhe familja viktimë për t’i pajtuar. Por Berisha është dorëzuar si një vrasës që nuk pranon krimin. Madje as reflekton për krimet që ka bërë dhe as i rrëfen ato. Do thjesht t’i iki dënimit.

Përpjekja e tij për t’u mbyllur në kullën e ngujimit, në një ndërtesë që nuk i përket as atij, as familjes së tij politike, me shpresë se dikush do trokasë të negociojë fatin e tij, është iluzion i rremë”, – shkruan Baze.

DITA risjell sot nga arkiva disa vargje të poetit të ndjerë Arben Duka të botuara kur Berisha u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara.

O Sali Berisha,

mbreti i zullumit,

më në fund ta prenë,

masën e kostumit!

Ta puthësh në ballë,

vetëm një “non grata”,

shkofsh atje ku dita,

është njëlloj si nata!

Me kohë kemi shkruar,

si parapagim,

ti për këtë popull,

je kryemallkim!

Me ty shumë jam marrë,

ndaj më s’po e zgjat,

pleqëri të bardhë,

dhe jetë shumë të gjatë!

Dhe jetë shumë të gjatë,

o mortja Sali,

se kështu shumë vite,

do shkosh në qeli!

Se s’paske akuza,

sot ke pretendime,

po të gjithë t’i dinë,

ato qindra krime!

Këtu edhe gjetkë,

e dinë të tërë,

se çdo krim të mundshëm,

Sali e ke bërë!

—-

