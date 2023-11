Mbytet anija e mallrave në ishullin grek, gjendet trupi i marinarit, mister fati i 14 të tjerëve

Anija e mallrave “Raptor” me një ekuipazh prej 14 personash që transportonte kripë u mbyt në zonën detare 4.5 milje detare në jugperëndim të Lesvos. Anija me flamurin e Komoros dhe me gjatësi 106 metra ishte nisur nga Decelia e Egjiptit e ngarkuar me 6000 tonë kripë dhe destinacioni i fundit ishte porti i Kostandinopojës.

Nga informacionet e mediave greke thuhet se pas orës 7 të mëngjesit ka deklaruar një defekt mekanik, në orën 8.20 ka lëshuar një sinjal maji ku ka deklaruar edhe një prirje dhe më pas ka humbur shenja nga radarët.

Në vendngjarje ndodhen pesë anije mallrash, ndërsa po kalojnë tre anije të portit, një helikopter i forcave ajrore dhe marinës. Paralelisht është aktivizuar edhe një fregatë e marinës.

Deri më tani është gjetur vetëm një marinar dhe trupi i tij është marrë nga një helikopter i marinës.

Anëtarët e ekuipazhit përfshijnë dy shtetas sirianë, një indian dhe 11 egjiptianë.

