‘Mc Gonigal e kam takuar dhe do ta takoj sa herë të kthehem prapa’ Rama: Tek kjo çështje ja keni fut kot

Kryeministri Edi Rama reagoi dhe lidhur me takimet me Mc Gonigal ish zyrtarin e FBI-së. Rama pranon takimet me të si kryeministri por mohon çdo lidhje tjetër.

“Mc Gonigal e kam takuar dhe do ta takoj sa herë të kthehem prapa sepse unë në takimet e mija jam kryeministër i Shqipërisë. Vlerësoj se në të gjitha rastet kur më kërkohet takim nga zyrtarë amerikanë, apo europianë apo vendeve aleatë janë gjithmonë gati të pres. Dua ta pranoni se tek kjo çështje ja keni fut kot” tha Rama I pyetur nga gazetarët pas mbledhjes së Asamblesë Kombëtare në selinë e PS-së.”

b.m/dita