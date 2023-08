Më në fund Arsenali ia del kundër City dhe hakmerret për Premier. I rrëmben Superkupën e Anglisë me penallti

Arsenal shpallet për të 17-ën herë në histori fitues i Community Shield. Pas goditjes së 11-metërshave, të besuarit e Mikel Artetës u treguan më të saktë, duke mundur kampionët e Europës dhe të Anglisë. Manchester City.

Goli i i 21-vjeçarit Cole Palmer nuk i mjaftoi skuadrës së Guardiolës, për shkak se një realizim i Trossard në limitet e ndeshjes, çoi gjithçka te goditjet e penalltive, aty ku lojtarët e Arsenalin u treguan të gjithë të saktë, ndërsa De Bruyne dhe Rodri gabuan nga pika e bardhë.

Nis kështu një sezon i ri, me një ndeshje spektakolare, që paralajmëron një edicion të magjishëm në ekranin e Supersport/Digitald, që do të vijë me shumë surpriza.