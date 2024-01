Mercenari serb kërcënon nga Ukraina: Destinacioni tjetër është Kosova

Mercenarët serb të cilët kanë shkuar në Donbas për të ndihmuar rusët në luftën kundër Ukrainës së fundmi kanë ndarë një mesazh kërcënues për Kosovën ku thuhet se desticacioni i radhës do të jetë Kosova.

Në një video të shpërndarë në “X” shihet një mercenar serb i cili thotë se pas Donbasit, destinacioni tjetër është Kosova.

“Dëshirojmë t’i përshëndesim të gjithë vëllezërit në Kosovë dhe t’ua bëjmë të ditur se nuk janë vetëm. Ne jemi sot këtu, në dashtë Zoti, për të hequr qafe okupatorët e NATO-s nga Kosova. Destinacioni tjetër është Kosovë!” Kosova është Serbi”, thotë mercenari serb.

🇷🇸🇷🇺 Serbian volunteers report from Donbass:

“We would like to greet all the brothers in Kosovo, and let them know that they are not alone.

We are here today, God willing, to get rid of the NATO occupiers from Kosovo. The next destination is Kosovo!”

Kosovo is Serbia.… pic.twitter.com/T68CpknhrY

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 14, 2024