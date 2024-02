Merrte ryshfet dhe nuk ndëshkonte shoferët, pezullohet efektivi në Fier

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ka pezulluar nga detyra një punonjës të policisë së Fierit.

Sipas njoftimi për mediat, nga një hetim i AMP ka rezultuar se inspektori R.A., ka kryer veprime korruptive me drejtues automjetesh duke mos i ndëshkuar ata me masa administrative, gjatë kryerjes së detyrës.

Njoftimi i plotë:

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Fier-Berat), pas një hetimi të ndjekur me metoda të posaçme të hetimit ka zbatuar Urdhrin e Prokurorisë për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, e cila ka vendosur masës e sigurimit personal me karakter shtrëngues “Ndalim i daljes jashtë shtetit dhe masën e sigurimit personal me karakter ndalues “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” ndaj punonjësit të policisë Inspektor R. A., me detyrë Trup Shërbimi në Trafikun Urban dhe Interurban në Seksionin e Trafikut Ubran dhe Interurban pranë DVP Fier, i dyshuar për veprën penale “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

Vendimi i Gjykatës erdhi në funksion të Procedimit Penal të vitit 2024, hetuar për veprat penale “Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, “Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

