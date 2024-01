Microsoft heq WordPad nga Windows 11

Microsoft ka konfirmuar se kushdo që instalon Windows 11 Build 26020, nuk do të ketë aplikacionin WordPad. Duke filluar me Windows 11 Build 26020, Microsoft hoqi dy nga aplikacionet e tij, WordPad dhe People, të cilat nuk janë më të instaluara në Windows 11.

Për momentin, ky ndryshim është i kufizuar vetëm në Build 26020, por një shënim nga kompania thotë se WordPad do të hiqet edhe nga ndërtimet e prodhimit. Në një dokument mbështetës të përditësuar në dhjetor 2023, Microsoft deklaron qartë se WordPad do të hiqet dhe “nuk do të përditësohet më në versionet e ardhshme të Windows”.

Microsoft gjithashtu nuk do t’i lejojë përdoruesit të riinstalojnë WordPad pasi të hiqet nga sistemi operativ, pasi WordPad nuk do të jetë i disponueshëm në dyqanin e Microsoft.

Në vend të kësaj, Notebook i thjeshtë po përmirësohet vazhdimisht dhe së fundmi ka marrë disa përmirësime mjaft të mëdha që njerëzit i kanë kërkuar prej kohësh, kështu që definitivisht do të jetë gati shumë shpejt.

p.c. / dita