Microsoft njofton vendosjen e çelësit të Inteligjencës Artificiale në tastierë

Microsoft ka njoftuar ndryshimin më të madh në tastierën e saj në tre dekada me futjen e një çelësi të inteligjencës artificiale (IA). Çelësi do t’u lejojë përdoruesve të kenë akses në Copilot, mjetin IA të Microsoft, në PC-të e reja Windows 11.

Microsoft është një investitor i madh në OpenAI, i cili fuqizon aftësitë IA të Copilot. ]Ajo integroi IA në produkte të tjera si Microsoft 365 dhe Bing search në vitin 2023. Rival Apple ka përfshirë një buton Siri ose opsion në ekrain e saj me prekje në Macbooks për disa vjet. Copilot ndihmon përdoruesit me funksione të tilla si kërkimi, shkrimi i email-eve dhe krijimi i imazheve.

Në një blog që njoftonte ndryshimin, zëvendëspresidenti ekzekutiv i Microsoft, Yusuf Mehdi tha se ishte një moment ‘transformues’ dhe e krahasoi atë me shtimin e çelësit Windows gati 30 vjet më parë.

Ai shtoi se kjo do të ‘thjeshtonte’ dhe ‘amplifikonte’ përvojën e përdoruesit. Tastierat e reja pritet të jenë në prodhime të reja nga shkurti. Microsoft do të shfaqë disa nga produktet me çelësin Copilot në ngjarjen e ardhshme të teknologjisë CES, e cila fillon javën e ardhshme në Las Vegas.

Kur Copilot u integrua në produktet Office 365 si Word, PowerPoint dhe Teams, ai mund të përmbledhë takimet, të shkruajë emaile dhe të krijojë prezantime. Ajo është shtuar edhe në motorin e kërkimit Bing. Futja e butonit është një ‘hap natyror’, sipas Prof. John Tucker, shkencëtar kompjuteri në universitetin Swansea dhe themelues i Koleksionit të Historisë së Informatikës.

Ndërsa përdoruesit e Windows 11 tashmë mund të aksesojnë Copilot duke shtypur çelësin C të Windows, ai thotë se çelësi i ri ‘tregon vlerën që kompania po vendos në këtë veçori të veçantë dhe potencialin e saj për të tërhequr dhe lidhur përdoruesit me të gjitha produktet e tyre të shumta’.

“Sigurisht, që tastiera ka ndryshuar kaq pak në 30 vjet që nga viti 1994, nuk është diçka për të cilën duhet të krenohemi”, shtoi ai.

Google, deri tani motori më i madh i kërkimit në botë, ka sistemin e vet IA të quajtur Bard. Megjithatë, ishte partneri i Microsoft OpenAI ai që prezantoi mjetin e tij të fuqishëm AI ChatGPT në vitin 2022 dhe bëri që rivalët të nxitonin për të nxjerrë versionet e tyre.

Copilot bazohet në modelin e gjuhës së madhe GPT-4 të OpenAI. Mbikqyrësi i konkurrencës i MB po shqyrton marrëdhëniet e Microsoft me OpenAI pasi kaosi i dhomave të bordit rezultoi në një marrëdhënie të ngushtë midis dy firmave.

