Ministri Balla zbarkon në portin e Durrësit: Rrisni cilësinë e kontrollit, por mos dëmtoni turistët!

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ishte sot për një inspektim në orët e para të mëngjesit në terminalin e pasagjerëve në Portin e Durrësit, aty ku ka një fluks të lartë përpunimi pasagjerësh.

Gjatë bisedës me punonjës të Policisë Kufitare në Port, ministri Balla shprehu vlerësime për punën e këtyre strukturave si dhe vuri theksin tek evidentimi i veprave penale që lidhen me forma të ndryshme të trafikimit të narkotikëve apo paligjshmëri të tjera.

“Është shumë e rëndësishme ta ruajmë pikën tonë të kalimit kufitar të Portit të Durrësit si një pikë të rëndësishme dhe të besueshme për vendet e BE, jo vetëm me fqinjin tonë Italinë. Ndaj duhet që të rrisim fuqinë tonë kontrolluese, por kjo nuk duhet të prekë aspak cilësinë e shërbimit ndaj të gjithë udhëtarëve që kalojnë përmes portit të Durrësit. Duhet që t’i presim me respekt të gjithë ata që do kalojnë këtu, gjatë gjithë kësaj vere, dhe t’i përcjellim po me respekt të gjithë ata që do rikthehen”, tha ministri.