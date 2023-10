Ministrja gjermane nga Tirana: Jemi në mes të Europës, BE të mbajë fjalën për BP

Ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock para nisjes së ministerialit të ministrave të Jashtëm të Procesit të Berlinit, në Pallatin e Brigadave ka komentuar situatën mes Kosovës dhe Serbisë.

Ajo është shprehur se tensionet Kosovë-Serbi vënë në rrezik procesin e Berlinit.

Ministrja e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock, ka bërë thirrje për një përpjekje të përbashkët që vendet e Ballkanit Perëndimor të anëtarësohen në Bashkimin Evropian.

“Në mënyrë që anëtarësimi në BE të jetë i suksesshëm, të gjithë tani duhet të përveshin mëngët së bashku”, tha politikania pak para nisjes së saj për takimin e planifikuar në Tiranë me kolegët e saj nga Serbia, Kosova, Mali i Zi, Bosnja- Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria.

“BE duhet të mbajë fjalën e saj për premtimet e bëra dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të nisin reformat e nevojshme”, shtoi Baerbock.

Ministrat e jashtëm të vendeve të Procesit të Berlinit mblidhen sot në Tiranë, me pjesëmarrjen e 24 delegacioneve.

Pjesë e ceremonisë është edhe komisioneri për Zgjerimin i BE-së, Oliver Varhelyi.

Po kështu, në këtë takim është i pranishëm dhe kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, njëkohësisht Ministër në Detyrë për Punët e Jashtme.

Takimi do të ketë dy sesione diskutimi që do të jenë të mbyllura ndërsa në fund ministrja gjermane Baerbock dhe komisioneri Varhelyi do të dalin në një konferencë të përbashkët për shtyp.

j.l./ dita