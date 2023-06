Miqësoret/ Senegali i nxjerr bojën Brazilit, Gjermania katastrofë e vërtetë

Senegali u rikthye nga goli fillestar i Paquetá dhe mundi Brazilin (2-4) falë golave ​​të Diallo, të Marquinhos dhe Sadio Mané (një dopio). Brazili nuk mund të ndikonte në murin mbrojtës senegalez të komanduar nga një Koulibaly, i cili thau Vinicius JR në shumë momente të ndeshjes.

Canarinha nuk mundi me luanët senegalezë. Edhe pse brazilianët kaluan në avantazh në 11’ falë një goditjeje me kokë të Paqueta të asistuar nga Vini JR. Senegalezët filluan të prishin portën e Alisson dhe barazuan vetëm 11 minuta më vonë falë një gjuajtje të Diallo brenda zonës, të cilën portieri i Manchester Cityt nuk mundi të bënte asgjë. Në pjesën e dytë Senegali doli për të ngrënë Brazilin. Të internuarit e Ismaila Sarr dhe Mané i bënë shumë dëme Brazilit dhe në 52′ Marquinhos shënoi vetë në përpjekje për të marrë një krosim që hyri në portën e Brazilit. Vetëm tre minuta më vonë, Mané do të merrte një gol të shkëlqyer në mëngë për të bërë rezultatin 1-3 me një gjuajtje të mrekullueshme. Brazilianët u përqendruan në përpjekjen për t’u rikthyer dhe arritën të mbyllin diferencën falë golit të Marquinhos nga këndi. Megjithatë, Senegali ishte një mur, teksa Nicolas Jackson shkaktoi një penallti që do të ishte përgjegjës për transformimin e Sadio Mané për të nënshkruar dopjetën personale dhe të katërtin për afrikanët. Kurse Gjermania kapi fundin me një tjetër humbje. Pas Polonisë pak ditë më parë, i mundi edhe Kolumbia, teksa gjermanët janë edhe organizatorët e EURO 2024, por imazhi që po japin është katastrofik.