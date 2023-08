Mjekët japin alarmin: Mos bëni tatuazhe me këna të zezë, ja rreziqet që shfaqen…

Pediatër të kujdesit parësor kanë lëshuar një deklaratë për të kërkuar marrjen e masave paraprake për të shmangur mbytjet në plazhe dhe pishina, si dhe një listë me alarme dhe rekomandime për këtë verë. Midis tyre ata përsërisin se duhet të jeni më të kujdesshëm me diellin, për të shmangur djegiet e lëkurës që vijnë ende në konsultë dhe paralajmërojnë edhe për tatuazhet me këna, “sepse mund të dëmtojnë lëkurën edhe në afat të gjatë”.

Vitet e fundit, tatuazhet me këna janë bërë shumë në modë, sidomos në verë, si tek të rriturit ashtu edhe tek fëmijët. Këna natyrale nuk është problem, por ka gjithnjë e më shumë artistë tatuazhesh, në plazh apo në bare plazhi, që ofrojnë këna të zezë, në mënyrë që vizatimi të jetë më i errët, më i dukshëm dhe të zgjasë më shumë.

“Kemi pranuar raste të fëmijëve me probleme të lëkurës. Këna është një ngjyrosje natyrale, por disa artistë tatuazhesh shtojnë një substancë shumë sensibilizuese për lëkurën, parafenilenediaminën (PPD), një substancë që i shtohet maskarave, ngjyrave…”, shpjegon për Rac1 Teresa Cenarro, pediatre.

“Në tatuazhet që bëhen në panaire, festivale apo plazhe, është e vështirë të dihet nëse kënasë i është shtuar PPD”, shton Cenarro. PPD gjeneron një ndjeshmëri të tepërt, shfaqen flluska dhe skuqje ekstreme në zonën e vizatimit. “Është një reaksion i rëndë inflamator”.

Përveç kësaj, kur ky lëndim kalon, “tatuazhi lë një njollë të bardhë në lëkurë dhe duhet të aplikohen kortikosteroide topike. Ky reagim mund të jetë i rëndë dhe i dhimbshëm, dhe ju mund të bëni tatuazh për jetën, një shenjë mbetet në lëkurë. Përveç kësaj, në terma afatgjatë zona tashmë është e sensibilizuar dhe nëse në të ardhmen personi përdor bojë për vetulla, bojëra ose kremra me PPD ose substanca të ngjashme, mund të shfaqet një reaksion kontakti alergjik, dermatiti”, shpjegon doktoresha.

Dr. Cenarro shpjegon rastin e fundit të një pacienti, një fëmijë që erdhi në zyrë me flluska në formën e një akrepi. “Gjëja më e mirë, nëse nuk e dini nëse këna ka PPD, është të mos bëni tatuazh”, paralajmëron ajo. Nëse këna është natyrale dhe nuk ka aditivë, “nuk shkakton probleme, ka shumë familje nga kultura të tjera që bëjnë tatuazh shumë fëmijë të vegjël dhe asgjë nuk ndodh, është një pigment natyral, nga një bimë që nuk shkakton reaksione. Problemi është se çfarë i shtohet kënasë”.