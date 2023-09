Moduli i dërguar nga India në Hënë mund të ketë “vdekur”: Shkaku, temperaturat ekstreme të ulëta!

Moduli hënor ‘Vikram’ arriti të përshkonte distancën që na ndan nga Hëna afërsisht një muaj më parë dhe së bashku me të, agjencia hapësinore indiane përfshiu një rover që do të ishte thelbësor kur eksploronte polin jugor të satelitit tonë. Tani, ne duhet të pendohemi për humbjen e kontaktit me të dy mullinjtë indiane dhe të shpresojmë që të jemi në gjendje të vendosim sërish komunikim.

Siç ka shpjeguar ISRO në publikimin që po ju lëmë më poshtë, nuk ka asnjë lajm të mirë në lidhje me pajisjet hapësinore të vendosura në polin jugor të Hënës. Sipas deklaratës:

“Janë bërë përpjekje për të vendosur komunikim me landerin Vikram dhe roverin Pragyan për të zbuluar statusin e tyre të zgjimit. Për momentin nuk ka sinjale prej tyre. Përpjekjet për të vendosur kontakte do të vazhdojnë”, thuhet në delaratë. Këtu, është e rëndësishme të sqarojmë se ditët në Hënë nuk zgjasin njësoj si në Tokë, pasi në satelitin tonë ato mbulojnë 14 ditë tokësore. Pasi moduli Vikram dhe roveri Pragyan arritën në polin jugor të Hënës gushtin e kaluar, ata kaluan disa javë duke mbledhur informacione dhe imazhe, derisa u afrua koha e natës së gjatë hënore, kur ata hynë në një gjendje letargji.

Megjithatë, siç thekson BBC, shpresa që të dyja pajisjet mund të kenë bateritë e tyre të karikuara më 22 shtator kur Dielli u kthye për të ndriçuar satelitin është zbehur pak nga pak.

Mediat britanike kanë kontaktuar Aluru Seelin, Kiran Kumar, ish-kreu i agjencisë hapësinore indiane, ka folur qartë për situatën aktuale dhe të ardhshme të modulit Vikram dhe roverit Pragyan:

“Shanset për t’u zgjuar ulen çdo orë që kalon. Moduli i uljes dhe roveri kanë aq shumë komponentë sa nuk mund t’i mbijetonin temperaturave të Hënës, të cilat janë midis -200ºC dhe -250ºC në polin jugor. Nëse nuk ndizet transmetuesi i tokës, ne nuk kemi lidhje. Ai duhet të na thotë se është gjallë. Edhe nëse të gjitha nënsistemet e tjera funksionojnë, ne nuk kemi si ta dimë”.