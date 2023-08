Morën Jet Ski me qira dhe u përplasën në Himarë, plagoset rëndë 16-vjeçari dhe lëndohet shoku. Nën hetim pronari i mjetit

Një ngjarje e rëndë ndodhi sot pasdite në zonën e Llamanit në Himarë. Dy të mitur të moshave 16 dhe 17 vjeç janë përplasur me Jet Ski me njëri-tjetrin, ku për pasojë është dëmtuar rëndë i mituri me iniciale K.Xh., i moshës 16 vjeç, i cili u transportua drejt Traumës në Tiranë, në gjendje të rëndë. Si pasojë e përplasjes u dëmtua edhe 17-vjeçari, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

I mituri aktualisht ndodhet në intubim dhe ka fraktura shumë të rënda në kokë. Për momentin, mësohet se i mituri nuk do të futet as në operacion për shkak të frakturave të rënda. Ngjarja ndodhi teksa dy të miturit kishin marrë me qira mjetin, edhe pse ligjërisht nuk lejohet.

Për këtë ngjarje është shoqëruar edhe pronari i mjeteve lundruese me iniciale R.P. Fillimisht, policia bëri me dije se dy të miturit pasi mbaruan xhirot me mjetet lundruese në plazhin e Llamanit, u hodhën nga shkëmbi në det. Sipas njoftimit paraprak të policisë, u hodh 16-vjeçari, ndërsa adoleshenti tjetër u hodh ta shpëtonte.