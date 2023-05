“Mos përbuzni njerëzit”, Rama thirrje kryebashkiakëve: Shërbejuni qytetarëve pa dallime

Kryeministri i vendit, Edi Rama vijoi edhe këtë të diel turin e falënderimeve, pas fitores bindëse në shumicën e bashkive në zgjedhjet e 14 majit.

Ai tha se falë investimeve, shumë shqiptarë që ndodhen jashtë kanë investuar kursimet e tyre në Shqipëri. Kryetari i Partisë Socialiste solli rastin e Tepelenës, ndërsa tha se emigrantët e kësaj zone kanë investuar miliona euro në bujtina dhe në struktura akomoduese, kryesisht hotele.

“Janë 40 mln euro të investuara nga tepelenasit emigrantë, të cilët po i kthen Tepelenës për të ndërtuar hotele dhe bujtina”, theksoi Rama.

Sipas kryeministrit, vendimi për rritjen e pagave në sektorin publik ka “ngjallur’ edhe sektorin privat pasi sipërmarrja ka rritur pagat për punonjësve.

“Me rritjen e pagave që kemi nisur shikojmë se po lëviz me shpejtësi e gjithë piramida e pagave në sektorin privat. Ata e kuptojnë se duhet të rrisin pagat, që të marrin mbrapsht investimet e tyre. Kjo është fiorja më kuptimplotë e PS,që kur unë jam në drejtim nga mbështetja që kemi marrë. Kemi PS forcë në gjithë territorin e vendit dhe kemi një panoramë befasuese për shumëkënd, por nuk duhet të jetë befasuese në fakt”, theksoi Rama.

Duke analizuar situatën e 14 majit, Rama u kërkoi kryebashkiakëve të mos e shohin si ndjenjë vetëkënaqësie, por si sfidë për t’i shërbyer qytetarëve me korrektësi.

“Vota e 14 majit nuk është votë kënaqësie. Nuk kanë votuar kaq masivisht se janë të kënaqur. Këtë duhat ta kuptoijmë që mos të fluturojmë me barishte. Duhet ta kupotjmë se njerzit janë të pakënaqur me ne. Njerëzit kanë votuar, se pavarësisht se janë të pakënqur, kanë votuar se besojnë se vetëm ne mund t’i bëjmë gjërat që ato presin. Kjo s’është arsye që të mbushemi me vetëkënaqësi. Duhet të të ndjehemi të sfiduar, sepse na është hedhur një dorashkë, nga një shumicë, që po të shikoni votat, është fitorja më e madhe qe ka votar PS në historinë e saj. Kjo dorashkë është: nuk jeni më të mirët, por më të mirë se ju nuk kemi parë, se nuk ka”, tha ai.

Më tej, Rama u shpreh i qartë duke paralajmëruar vartësit se ka ardhur koha për një shërbim dinjitoz ndaj qytetarëve. Sipas tij, duhet të marrë fund praktika e përbuzjes dhe nëpërkëmbjes së qytetarëve kur ata shkojnë të marrin një shërbim në zyrat e shtetit.

“Kur mendon se ka zyra shteti, që ua përplasin njerzve derën në fytyrë, kur mendoj se kemi drejtues të shtetit, që sillen si bajraktarë në zyrat e shteti, kjo votë më duket një besim i ekzagjëruar i njerëzve që ka brenda një rrezik të madh, që ne nëse nuk e shpërblejmë këtë besim, mund të na kthehet në një goditje që askush nuk e imagjinon dot. Duhet ta kuptojmë drejt se çfarë ka ndodhur më 14 maj dhe ta kthejmë në mbarësi për sa më shumë njerëz qeverisjen tonë. Aksush nuk duhet të ndihet i përbuzur, nëpërkembur, i pabegensiur nëse është qytetar i këtij vendi. Të gjithë duhat ta ndiejnë që janë pjesë e komunitetit”, shtoi Rama.

