Terror në Moskë: 4 persona sulm me armë në një koncert, raportohen mbi 40 viktima, qindra të plagosur

Të paktën 40 veta janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur sipas disa raportimeve jozyrtare. Ky është një ndër sulmet më të tmerrshme terroriste në Rusi në vite, ku terroristët hapën zjarr ndaj civilëve dhe shpërthyen eksplozivë në një sallë koncertesh në Moskë.

Në foto tregohet salla e koncerteve “Crocus City” në zjarr, ndërkohë që në videot që qarkullojnë në rrjetet sociale duken qartë 4 persona që qellojnë me armë automatike ndaj qytetarëve.

Kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin e quajti këtë sulm një “tragjedi të jashtëzakonshme”. Të paktën 50 ambulanca kanë qenë në gatishmëri në vendngjarje.

“Presupozohet që terroristët hapën zjarr me armë automatike në hyrje të godinës gjatë një koncerti dhe më pas një zjarr nisi në godinë” thanë forcat e emergjencës. Autoritetet thonë se 4 veta kanë qenë pjesë e sulmit.

Mediat ruse thanë se njësitë policore të protesteva janë derguar ne vendngjarje për të ndihmuar gjithashtu me evakuimin.

Ky sulm ishte një kujtesë e sulmeve më të mëdha terroriste në Europë si ai në Bataclan në Paris në 2015. Rusët me shumë mundësi do kujtojnë sulmin në “Nord Ost” në Moskë në 2002 kur disa persona me armë morën peng civilët ne teatër.

b.m/dita