Moti i acartë në Gjermani shkakton katër vdekje, mes tyre një fëmijë. Pezullohen sërish fluturimet në aeroportin e Mynihut

Tre qytetarë dhe një fëmijë humbën jetën të martën (5 dhjetor) në zonat e Gjermanisë që janë prekur nga moti i keq i ditëve të fundit.

Aeroporti i Mynihut funksionon me probleme dhe vonesa, ndërsa qarkullimi në autostrada është i vështirë për shkak të sipërfaqes së rrëshqitshme të rrugës.

Dy burra humbën jetën në një autostradë në Bavarinë jugore, kur makina me të cilën po udhëtonin u përplas me një kamion për shkak të akullit, gjë që e bëri rrugën jashtëzakonisht të rrëshqitshme. I njëjti fenomen shkaktoi shumë më tepër aksidente trafiku në zonën e Mynihut, por me ashpërsi të kufizuar.

Në një rajon gjysmë malor të Saksonisë, një autobus u përplas me një borëpastruese dhe më pas në një pemë, duke vrarë një djalë 10-vjeçar që ishte në autobus.

Shoferi dhe një pasagjer tjetër kanë mbetur të plagosur rëndë.

Në Baden-Ëürttemberg, një 57-vjeçar nuk arriti të përdorte në kohë sistemin e frenimit dhe u përplas me një autobus. Nga përplasja ka mbetur i vdekur.

Në aeroportin e Mynihut , i cili qëndroi i mbyllur për pjesën më të madhe të fundjavës, fluturimet u pezulluan sërish sot për shkak të akullit.

Orari i fluturimeve mbetet i kufizuar, duke detyruar qindra pasagjerë të presin me orë të gjata.

a.c./dita