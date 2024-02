“Mund t’ju zhgënjej, por…” Kreu i inteligjencës ukrainase tregon shkakun e vdekjes së Navalny

Kreu i Drejtorisë kryesore të Inteligjencës të Ministrisë së Mbrojtjes të Ukrainës, Kyrylo Budanov, komentoi vdekjen e Alexey Navalny, duke konfirmuar versionin që kanë dhënë autoritetet ruse.

“Mund t’ju zhgënjej, por gjithçka që dimë është se ai vërtet vdiq nga një mpiksje gjaku”, tha kreu i inteligjencës ukrainase në një koment për gazetarët.

Budanov nuk ka specifikuar se nga e ka marrë këtë informacion.

Gazetarët e pavarur vazhdojnë të hetojnë vdekjen e politikanit të opozitës ruse. Udhëheqësi i projektit publik humanitar “Gulagu”, Vladimir Osechkin bëri një deklaratë sot se ai ka prova të torturës së Navalny para vdekjes së tij.

Sipas aktivistit të të drejtave të njeriut, stafi i burgut në Kharp ka abuzuar me politikanin më 15 dhe 16 shkurt, një ditë më parë dhe ditën e vdekjes së tij.

Osechkin deklaroi se Navalny ishte i lidhur, i kishin bllokuar duart dhe këmbët dhe ishte torturuar duke e lënë në temperatura ekstremisht të ftohta.

“Unë ia kam transmetuar këtë informacion ekipit të Navalny”, tha ai.

Vladimir Osechkin i bëri thirrje familjes së Navalny që të shtyjë funeralin dhe të kryejë një ekzaminim të pavarur jashtë Federatës Ruse.

Ai premtoi se do të ndihmojë në hetim, do të evakuojë të gjithë dëshmitarët e mundshëm dhe, nëse është e nevojshme, do të paguajë për dorëzimin e trupit dhe ekspertizën, si dhe do të financojë kthimin e trupit në vendin e varrimit.

Ai gjithashtu premtoi të publikojë një listë të plotë të të gjithë punonjësve të përfshirë në vrasjen e Navalny.