“Na pret një Europian i fortë”, Asani: Isha pranë Las Palmasit, ja pse nuk po luaj

Edhe pse kampionati në Korenë e Jugut ka dy javë që ka filluar, Jasir Asanin ende nuk e kemi parë të zbresë në fushë. Anësori kuqezi që shkëlqeu në eliminatoret e Europianit tregon së fundmi arsyen se pse nuk është aktivizuar me skuadrën e Guangjusë, ku ka ende një vit kontratë.

I ftuar në emisionin “Analizë Kuqezi”, në “Super Sport”, 28-vjeçari zbulon edhe se sa pranë transferimit ishte në janar, gjithashtu se përse nuk u realizua rikthimi në futbollin europian. Ai ka edhe një koment për Europianin dhe konkurrencën në sulmin kuqezi.

MUNGESA- “Po bëj stërvitje çdo ditë, në mëngjes dhe pasdite. Po e stërvis edhe të majtën. E majta ime është e gatshme si gjithmonë. Po e kap veten, sepse jam afruar me vonesë në skuadër dhe prandaj nuk po luaj. Kam patur disa oferta shumë të mira. Isha shumë afër Las Palmasit, por klubi im nuk ra dakord. Klubi vendos, por shifra që kërkuan ishte e madhe. U kam thënë drejtuesve dhe trajnerit që do të bëj më të mirën derisa të jem në Kore. Por do e shohim pas Europianit se çfarë do të ndodhë”.

MIQËSORET- “Dy kombëtare shumë të forta. Do të luajmë për tri pikë. Do të bëjmë maksimumin dhe do të përgatitemi që t’i mbyllim këto ndeshje pa dëmtime. Na pret një Europian shumë i fortë. Dy miqësoret (Kili, Suedi) do të jenë të bukura, në Itali dhe Suedi. Do të kemi shumë tifozë shqiptarë në Parma. Po ashtu në Suedi. Kam shumë shokë aty, të cilët më kanë shkruar. Kam luajtur në atë stadium kur isha pjesë e AIK-ut. Besoj se do të ketë shumë tifozë në Suedi, sepse ka shumë shqiptarë që jetojnë atje”.

PËRMIRËSIMI-” Po stërvitem për t’u përgatitur sa më mirë, në aspektin sulmues dhe mbrojtës. Duhet të jap më shumë, sepse kampionati është shumë i fortë. Dua të jap më shumë, këtu në Kore stërvitjet janë më të forta sesa ndeshjet. Duhet ta marr veten, që t’i jap sa më shumë ekipit dhe Kombëtares. Do të jap maksimumin”.

GOLI MË I BUKUR- “Të tre golat e mi në eliminatore ishin të bukur, por mos të harrojmë golat e Bajramit dhe Asllanit, gjithashtu shumë të bukur”.

KONTAKTE ME SILVINJON- “Normal, si çdo lojtar. Të gjithë lojtarët janë mirë, nuk kanë dëmtime. Të përgatitemi dhe do Zoti nuk dëmtohet askush nga lojtarët e Kombëtares”.

KONKURRENCA NË SULM- “Gjë pozitive. Të gjithë po luajnë në kampionate të forta, po bëjnë mirë, po shënojnë gola. Asnjë lojtar nuk e ka të sigurt Europianin. Është stafi që vendos, por ne duhet të vazhdojmë të bëjmë punën tonë në ekipet tona, si gjithmonë. Të përgatitemi, të stërvitemi fort dhe të shënojmë gola. Mbi të gjitha, të mos dëmtohemi”.

KOMBËTARJA- “E kam patur në grumbullim tani një futbollist të Kombëtares. E njoha në sezonin 2015/2016. Kemi qenë shokë, kemi folur gjithmonë kur takoheshim. Dëshira ime ka qenë që në fëmijëri që të jem pjesë e Kombëtares shqiptare. E kam shprehur gjithmonë. I thashë edhe atij shokut, tani jemi shumë miq, flasim çdo ditë. I kam thënë atëherë se ndoshta do të vijë një ditë ftesa e Kombëtares. Dhe kur të vijë do të jap maksimumin që t’u tregoj të gjithëve se e meritoj këtë fanellë. Edhe do të jap gjithmonë për këtë fanellë, për aq kohë sa të jem pjesë e Shqipërisë”.

E ARDHMJA– “Nuk do përmend ekipe, edhe pse isha pothuajse 90% mes Spanjës dhe Gjermanisë. Las Palmasi ishte në Spanjë, ndërsa në Gjermani po bisedoja me një ekip shumë të madh. Do të ishte hapi më i madh në karrierën time, por nuk u arrit marrëveshja mes klubeve”.

EUROPIANI- “Nuk kam frikë nga asnjë ekip. Emocioni më i madh ishte kur vesha fanellën kuqezi në ndeshjen ndaj Moldavisë. Nuk kam frikë asnjë kundërshtar”, u shpreh Jasir Asani. / Panorama Sport