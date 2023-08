NASA dhe IBM bashkohen për ta monitoruar planetin Tokë me Inteligjencën Artificiale!

Ne dëgjojmë fjalët “inteligjencë artificiale” dhe ata prej nesh që janë në kontakt të përditshëm me sektorin e teknologjisë fillojmë të mendojmë për gjeneruesit e imazhit si Midjourney ose modele gjuhësore si Bing Chat. Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth kësaj teknologjie, mund të regjistroheni në një nga 5 kurset më të mira të AI të vitit 2023. Por edhe aleancën midis IBM dhe NASA-s për t’u kujdesur për planetin tonë. Sipas informacionit të publikuar në një raport të gjatë të NASA-s, misionet e ngarkuara me mbledhjen e informacionit rreth planetit tonë, shpesh nëpërmjet satelitëve në orbitën e Tokës, do të mbulojnë rreth 250,000 TB të dhëna, vetëm në vitin 2024.

Ky informacion është shumë i gjerë për t’u analizuar vetëm përmes sistemeve kompjuterike dhe personelit ekspert, me të cilin, përmes një prej inteligjencave artificiale më të avancuara të momentit, në pronësi të IBM dhe të quajtur Watsonx.ai, ata duan të promovojnë kërkimet e ardhshme. Kompania amerikane HuggingFace, një kompani që zhvillon mjete për të krijuar aplikacione duke përdorur mësimin e makinerive, gjithashtu ka një fjalë në këtë aleancë.

Dhe është se do të jetë një pjesë aktive e krijimit të një modeli gjeohapësinor me burim të hapur, i aftë për të përdorur teknologjinë IBM dhe të dhënat e NASA-s për të qenë në gjendje të monitorojë shpyllëzimin e planetit, të parashikojë prodhimin e të korrave, ose të vendosë shkallët aktuale të gazit serrë, pra emetimet.

Si NASA ashtu edhe ESA do të ofrojnë të dhëna nga ata satelitë të lëshuar për të vëzhguar planetin nga hapësira, të cilët janë në gjendje të mbledhin imazhe me rezolucion të lartë si të zonave tokësore ashtu edhe të rajoneve bregdetare në 13 breza spektrale. Modeli që do të publikohet në HuggingFace do të lustrohet pak nga pak, megjithëse performanca e tij tashmë është përmirësuar me 15%.

Sriram Raghavan është nënkryetar i divizionit të inteligjencës artificiale të IBM dhe i referohet aleancës me NASA dhe HuggingFace në termat e mëposhtëm:

“Roli thelbësor i teknologjive me burim të hapur në përshpejtimin e fushave të zbulimit, si ndryshimi i klimës, nuk ka qenë kurrë më i qartë. Duke kombinuar përpjekjet e modelit themelues të IBM, të fokusuar në krijimin e sistemeve fleksibël dhe të ripërdorshme të AI, me depon e të dhënave satelitore të NASA-s dhe duke e bërë të disponueshme në platformën kryesore të AI me burim të hapur, HuggingFace, ne mund të shfrytëzojmë fuqinë e bashkëpunimit për të zbatuar më shpejt dhe më të lartë- zgjidhje ndikimi që do të përmirësojnë planetin tonë”.