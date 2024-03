NATO mirëpret zyrtarisht anëtaren e 32-të, flamuri suedez ngrihet në selinë e aleancës

Me ngritjen e flamurit të Suedisë në një ceremoni të veçantë në selinë e NATO-s, sot në Bruksel, përfundoi zyrtarisht procesi i anëtarësimit të vendit në aleancën e Atlantikut të Veriut, dy vjet pas kërkesës së saj.

“Suedia nga një partner prej kohësh tashmë bëhet aleate”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Suedia, tha ai, tashmë ka rritur shpenzimet e saj të mbrojtjes për të arritur në 2% që është vendosur si kufi bazë për aleatët e NATO-s, ndërkohë që merr pjesë rregullisht si anëtare e stërvitjes më të madhe ushtarake, që nga fundi i Luftës së Ftohtë.

Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin suedez Ulf Christerson, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s theksoi se pas 200 vitesh neutralitet, Suedia po bëhet anëtare e aleancës më të suksesshme, ndërsa merr pjesë në përforcimin ushtarak të Ukrainës me një paketë prej disa miliardë eurosh.

“Putini bëri një gabim strategjik”, tha Jens Stoltenberg, duke shpjeguar se presidenti rus donte më pak vende në NATO, por se tani po zgjerohet duke përfshirë Suedinë dhe Finlandën dhe duke u zgjeruar gjeografikisht për të mbuluar dhe mbrojtur Europën Veriore dhe vendet baltike.

“Gjeografia po ndryshon”, tha ai. Së shpejti, në fund të fundit, edhe Ukraina do të bëhet anëtare. “Ukraina është më afër anëtarësimit se kurrë më parë”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s.

“Çështja nuk është nëse, por kur kjo do të ndodhë”, shtoi ai, ndërsa numëroi mënyrat në të cilat Kievi tashmë ka forcuar bashkëpunimin e tij me aleancën e Atlantikut të Veriut, si duke krijuar një Këshill të posaçëm NATO-Ukrainë dhe duke mbështetur, të ofruara nga aleatët për të përmirësuar trupat dhe për t’i trajnuar ato për t’u përshtatur me kërkesat e tyre për anëtarësim në NATO.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s përjashtoi mundësinë që Rusia të sulmojë Suedinë si një mjet reagimi ndaj hyrjes së saj, duke thënë se Moska e di shumë mirë se ” NATO është tashmë atje ” dhe do të ketë një reagim kolektiv të aleatëve. Përveç kësaj, Putini është i zënë me luftën në Ukrainë, shtoi Jens Stoltenberg.

Megjithatë, ai nuk përjashtoi sulmet kibernetike pasi, siç përmendi, të gjithë anëtarët e NATO-s janë dhe duhet të jenë të përgatitur për kundërmasa të tilla nga Moska.

Përveç kësaj, ai përjashtoi mundësinë e krijimit të një baze të re të NATO-s në Suedi, duke theksuar se ky do të jetë vendim i vetë vendit, ndërsa nënvizoi se NATO nuk zgjerohet për qëllime lufte, por për të mbrojtur anëtarët e saj.

“Ne ekzistojmë për të parandaluar luftën”, shtoi ai.

Për një epokë të re për Suedinë, e cila fillon sot, kryeministri suedez Ulf Kristerson foli vetë, ndërsa vuri në dukje se vendi po përgatitej në mbrojtje për 30 vjet dhe teknikisht për dy të fundit për t’u anëtarësuar në Aleancën e Atlantikut të Veriut.

“Solidariteti dhe uniteti do të jenë dy parimet që do të na udhëheqin”, tha Ulf Kristerson.

Në të njëjtën kohë, ai nënvizoi gatishmërinë ushtarake të Suedisë, pasi ajo tani përbën 2% të shpenzimeve të saj për mbrojtjen.

Ai vuri në dukje në të njëjtën kohë se situata e sigurisë në rajonin e gjerë mbetet kritike dhe se kërcënimi i Rusisë do të mbetet i tillë në të ardhmen e afërt. Për këtë arsye, ai theksoi rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së Ukrainës, e cila “mbron gjithashtu lirinë e Europës”.

“Suedia bëri zgjedhjen e lirë, demokratike, sovrane dhe të bashkuar për t’u anëtarësuar në NATO”, nënvizoi kryeministri suedez dhe shtoi se për anëtarësimin e vendit ka konsensus dhe unitet nga të gjitha partitë politike.

j.l./ dita