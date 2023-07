Ndeshja e kthimit me Escalades, mungesë interesi nga tifozët e kuq

Partizani drejt Europës me shpresën që do të arkëtojë edhe 350 mijë euro shtesë. Kaq vlen bileta e kualifikimit për në fazën e tretë të Conference League.

Atletic Escalades do të sfidojë të kuqtë në “Air Albania” staduium që do të jetë një shkretëtirë e vertëtë për shkak të interesimit të pakët të tifozëve. Më pak se 1 mijë bileta janë shitur deri në këto momente dhe shkaqe ka shumë për këtë munegsë interesimi, duke nisur që nga pesha e vogël e emrit të kundërshtarit, fitorja e parë në Andorra por edhe fakti që në këtë periudhë të vitit një pjesë e madhe e njerezve e shfrytëzojnë për pushime.

Ky është informacioni në lidhje me atë që do të ndodhë në shkallët e stadiumit por përsa i përket skuadrës në fushën e lojës, me siguri trajneri Zoran Zekiç nuk do të kursehet. Pjesa e dytë në Andorra i dha disa leksione teknikut kroat që mund të bëjë modifikime të vogla krahasuar me sfidat e fundit.

Në sulm Da silva mund të rikthehet sërish që na minuta e parë në mbështetje të Mba dhe Carës ndërsa mesfusha mbetet me shumë pikëpyetje pas ndeshjes jo në nivel të Muratajt dhe Rrapajt me këtë të fundit që rrezikon jo pak me hijen e Maget mbi kokë i cili ka më shumë shanse për ta nisur titullar. Edhe në mbrojtje mund të ketë ndryshime pasi vendi i Sotës rrezikohet nga Sembene ndërs Kocijan ka bindur dhe do të luajë sërish titullar. Për këtë sfidë Partizani nuk do të ketë të gatshëm sulmuesin Mensah. Nëse e kalon këtë fazë, Partizani me shumë mundësi do të sfidojë letonezët e Valmieras pasi këta ta fundit shkatërruan 3-0 në transfertën e parë kampionët e San Marinos, Tre Pene.