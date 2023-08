Në dioqezën e Këlnit shikohej pornografi në kompjutera!

Një skandal ka përfshirë Kishën Katolike në rajonin e Këlnit në Gjermani, ku zyrtarë të lartë të klerit dhe punonjës të tjerë u përpoqën të shihnin faqe me materiale për të rritur nga kompjuterët e punës.

Mediat gjermane bëjnë me dije se mbi 1,000 përpjekje për të parë faqet me përmbajtje të lartë erotike u regjistruan brenda një muaji, teksa dioqeza kishte pajtuar disa ekspertë të IT për të rritur sigurinë.

Gazeta Kölner Stadt-Anzeiger shkruan se mes 15 personave të identifikuar që tentuan të hynë në faqet pornografike ishte dhe një anëtar i lartë i klerit.

Kryepeshkopi Rainer Maria Woelki e dënoi rëndë ngjarjen dhe urdhëroi një hetim për identifikimin e të gjithë personave përgjegjës.

Shikimi i pornografisë në kompjuterët e kryepeshkopatës është rreptësishtë i ndaluar, siç është qasja në materiale mbi drogën dhe dhunën.