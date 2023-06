“Në Finlandë paratë gjenden rrugëve!” Ky influencer zbulon diçka speciale në ‘vendin më të lumtur në botë’… (Video)

Një krijues spanjoll i përmbajtjes (@1000experiencias) ka shpërndarë në mediat sociale një mënyrë kurioze për të fituar para në Finlandë: mbledhjen e shisheve (riciklimi). Mund të duket e habitshme, e papritur dhe madje joreale për disa njerëz, por është një realitet.

Dhe është se sistemi finlandez i kthimit të kontejnerëve të pijeve u lançua në vitet 1950 dhe sot, shishet dhe kanaçet e kthyera praktikisht riciklohen plotësisht. Rehatia është gur-themeli i suksesit tuaj.

“Mund të marr 20 apo 30 euro në një ditë!”

“Në Finlandë gjen para kudo: në rrugë, në banka…është e ekzagjeruar. Dhe ju do të thoni, këto janë shishe. Epo, çdo shishe kushton siç mund ta shihni 10 cent. Por nuk mbaron këtu. Kjo shishe këtu është 40 cent. Dhe kjo vajzë e vogël këtu është 20 cent”, tregon ky tiktoker. Përveç kësaj, ai shton: “Imagjinoni sikur të shkoj për një shëtitje me biçikletë nëpër qytet dhe të marr një çantë, mund të marr 20 ose 30 euro në një ditë. Më lini në komente nëse doni të marr biçikletën time, çantën dhe t’ju them sa para fitoj në një ditë duke kërkuar shishe…”.

Ky propozim është pritur mirë nga ndjekësit e tij, të cilët e kanë konsideruar si një nismë fantastike nga Qeveria e Finlandës dhe shpresojnë se do të zbatohet në vendet e tyre përkatëse. Videoja është bërë shpejt virale, duke marrë më shumë se 460,000 shikime dhe 54,000 pëlqime në vetëm pak orë.

Jo më kot finlandezët janë populli më i lumtur në botë!

Me gjithë këtë, ky krijues i përmbajtjes thekson besimin në Finlandë: “Besimi që duhet të kenë për të lejuar njerëzit në orën 02:00 të mëngjesit dhe për të marrë pa problem këpucët bouldering që kanë me qira. Mjafton të shtosh anëtarësimin, pinin dhe futesh brenda”, argumenton ai.

“Nuk është vendi më i mirë në botë, por ka gjëra që kanë rikonsideruar shoqërinë në të cilën jetojmë”, përfundon 1000experiences. Në vitin 2023, Finlanda u zgjodh si vendi më i lumtur në botë për të gjashtin vit radhazi në Raportin Botëror të Lumturisë 2023 (“Raporti Botëror i Lumturisë 2023”).