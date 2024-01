Në nder të Messit, Federata e Argjentinës vendos të tërheqë fanellën me numrin 10 kur ai të lërë futbollin

Federata e Argjentinës në Futboll ka vendosur të heqë nga qarkullimi fanellën me numrin 10 që mban Lionel Messi, kur kapiteni i “Albicelestes” të largohet nga futbolli. Një gjë e tillë është konfirmuar edhe nga Claudio Tapia, kreu i federatës.

“Pleshti” kërkon të fitojë një tjetër Kupë të Amerikës me të tijtë dhe për këtë ka lënë grumbullimin me Inter Miamin, duke munguar në shtatë takime për ekipin nga MLS.

“Kur Messi të thotë lamtumirë, nuk do të lejojmë që dikush tjetër të veshë numrin 10 pas tij. Për nder të tij, fanella me atë numër do të tërhiqet nga përdorimi. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë për të”, deklaroi Claudio Tapia, president i Federatës Argjentinase të Futbollit.

p.c. / dita