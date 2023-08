Neymar për kalimin te Al Hilal: “Kam marrë vendimin e duhur, në kohën e duhur”

Disa orë, pasi u konfirmua transferimi i tij te Al Hilal, Neymar tashmë ka folur për hapin e ri në karrierën e tij.

Për mediat e klubit saudit, 31-vjeçari brazilian u shpreh i kënaqur me zgjedhjen që bëri, e cila sipas tij ishte e duhura.

“Dua të shkruaj një histori të re. Liga Saudite ka energji të jashtëzakonshme, lojtarë cilësorë dhe ka parë shumë rritje kohët e fundit. Kështu që unë besoj se është vendi i dëshiruar (për të qenë). Al Hilal është një klub gjigand, me mbështetës fantastikë dhe ata janë më të mirët në Azi.

Kjo më jep ndjenjën se kam marrë vendimin e duhur, në kohën e duhur, me klubin e duhur. Më pëlqen të fitoj dhe të shënoj gola dhe kam ndërmend të vazhdoj ta bëj këtë në Arabinë Saudite dhe Al Hilal”, deklaroi sulmuesi brazilian, i cili do të veshë fanelën me numrin 10 në skuadrën e komanduar nga portugezi Jorge Jesus.

j.l./ dita