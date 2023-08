Nga Franca e konfirmojnë, Dembele arrin akord të plotë me PSG

Këtë të enjte mbrëma marrëveshja mes Dembélé dhe PSG tashmë është mbyllur plotësisht. Në fakt, rreth orës 21:00 i është komunikuar Barcelonës. Tani mbetet që të dy institucionet të bien dakord për kushtet e pagesës së 50 milionë eurove, përpara se të zyrtarizojnë operacionin. Prandaj, francezi tani është një hap larg largimit nga Camp Nou. Të gjitha palët presin që të mbyllin transfertën në orët e ardhshme.

Dembélé, në mungesë të një njoftimi zyrtar, do të nënshkruajë për 5 sezonet e ardhshme me PSG. Lojtari tashmë ka udhëtuar këtë të enjte herët pasdite drejt Parisit, duke marrë një fluturim nga Barcelona në orën 13:30, për të finalizuar marrëveshjen me klubin francez.

Shifra nuk është e negociueshme, janë 50 milionë që përfshinin kontratën private mes Dembélé dhe Barcelonës, por kushtet e pagesës dhe detajet e vogla janë. Pasi të arrihet edhe kjo marrëveshje, operacioni mund të zyrtarizohet plotësisht nga dy palët.