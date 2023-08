Nga viti 2024, nuk do të jetë më falas udhëtimi në Europë! Gjithçka që duhet të dini për ETIAS

Nga viti 2024, nuk do të jetë më falas udhëtimi në Evropë.

Programi i heqjes së vizave ETIAS do të lejojë hyrjen në vendet e BE-së me nga 7,70 dollarë. Siç sugjeron emri, nuk është një vizë, por është një sistem për vizitorët nga vendet që nuk kanë nevojë për viza për të hyrë në Evropë, për të regjistruar paraprakisht vizitat e tyre. Ata që aktualisht kanë nevojë për viza për të hyrë do të kenë ende nevojë për to, raporton ‘CNN‘.

Ndërsa shumë qytetarë amerikanë duken të tronditur nga masa, ata mund të habiten që sistemi ETIAS është modeluar sipas programit të heqjes së vizave ESTA, i cili u prezantua në 2009 nga Shtetet e Bashkuara. Dhe, sigurisht, qytetarët e shumë vendeve kanë nevojë për viza “të vërteta” për në vendet e BE-së – që nuk është vetëm një proces i kushtueshëm, por gjithashtu kërkon shumë kohë.

ETIAS do t’i bashkohet një morie të akomodimit dhe “taksave turistike” që tashmë janë të ngarkuara nëpër Evropë.

Ja çfarë duhet të dini rreth tyre.

Kur do të hyjë në fuqi ETIAS?

Fillimisht e planifikuar për të filluar në maj 2023, ETIAS është shtyrë disa herë, por tani duket se është në rrugën e duhur për të nisur në 2024.

Kush ka nevojë për autorizimin ETIAS?

Qytetarët e rreth 60 vendeve jo anëtare të BE-së që aktualisht nuk kanë nevojë për vizë për në BE, si Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Japonia, Singapori dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët e BE-së janë të përjashtuar, pavarësisht nga kombësia e tyre.

Si do të funksionojë?

ETIAS do të drejtohet përgjatë linjave të ngjashme me programin ESTA të Shteteve të Bashkuara. Udhëtarët duhet të kërkojnë leje për të hyrë në BE përpara udhëtimit të tyre përmes një procesi të thjeshtë online.

Do të kushtojë 7 euro (7,70 dollarë) dhe do të mbulojë hyrje të shumta për tre vjet, ose deri sa të skadojë afati i pasaportës suaj – cilado që të vijë e para. Kjo është më e lirë se një ESTA, e cila kushton 21 dollarë për dy vjet.

Aplikimet duhet të përpunohen në “minuta” me shumicën dërrmuese të përfunduar në 96 orë, parashikon BE.

“Disa aplikantëve mund t’u kërkohet të japin informacion ose dokumentacion shtesë ose të marrin pjesë në një intervistë me autoritetet kombëtare, e cila mund të zgjasë deri në 30 ditë të tjera,” paralajmërojnë.

Çfarë taksash të tjera turistike ka në Evropë?

Shumica e qyteteve në Evropën kontinentale tani paguajnë një “taksë turistike” për vizitorët gjatë natës – zakonisht disa euro i shtohen faturës tuaj në fund të qëndrimit tuaj, megjithëse ndonjëherë duhet të paguhen me para në dorë. Nëse po qëndroni në një Airbnb, hostët shpesh do ta marrin këtë nga ju pas mbërritjes.

