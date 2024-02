Nipi i Slobodan Millosheviç ulet sot në parlamentin serb

Kuvendi i Serbisë sot do të mbajë seancë konstituive dhe pika e parë e rendit të ditës është konfirmimi i mandatit të përfaqësuesve të rinj.

Mbledhja e re e parlamentit serb do të konstituohet me konfirmimin e të paktën dy të tretave të mandateve përfaqësuese. Në mesin e përfaqësuesve më të rinj është Marko Milosheviç, nipi i famëkeqit Slobodan Millosheviç.

Në zgjedhjet parlamentare, nipi i Millosheviç zuri vendin e tretë në listën zgjedhore “Ivica Daçiç-Kryeministër i Serbisë”.

Ishte një koalicion i Partisë Socialiste të Serbisë (SPS), Serbisë së Bashkuar (JS) dhe të Gjelbërve të Serbisë (ZS), i cili mbështeti ministrin e Jashtëm serb Ivica Daçiç. Në korrik të vitit të kaluar, në seancën ceremoniale të Bordit Kryesor të SPS-së, Daçiç njoftoi se do të propozojë që në atë bord të përfshihet edhe nipi i Millosheviç.

“Më vjen mirë që jam në praninë e miqve të dashur, shokëve të partisë”, tha në atë kohë Marko Millosheviç.

“Për mua kjo ide është e përjetshme dhe më vjen mirë që ekziston në këtë lloj vazhdimësie dhe do të ekzistojë, do të ekzistojë akoma”, shtoi ai. Ai përmendi se do të dëshironte të kontribuonte për shtetin në juridiksion sepse e drejta është “dashuria e tij e madhe”.

“Unë jam gjithashtu shumë i interesuar për të ushtruar drejtësi. Kështu që do të doja të shfrytëzoja rastin për të ndarë diçka. Ligji është dashuria ime e madhe, veçanërisht e drejta ndërkombëtare publike. Duke pasur parasysh këtë, ka probleme me të cilat përballemi si shoqëri dhe si vend dhe shpresoj se do të ketë një mundësi për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme”, theksoi ai.

