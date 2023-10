Një shembull frymëzues i jashtëzakonshëm, Rama i dorëzon “Yllin e Mirënjohjes Publike” kampionit të Karatesë, Alvin Karaqi 

Kampioni i karatesë në Lojërat Europiane, Alvin Karaqi nderohet me medaljen e “Yllit të Mirënjohjes Publike”.

Në ceremoninë e nderimit, Kryeministri Rama ka deklaruar se Alvini përbën shembull frymëzues dhe të jashtëzakonshëm për këdo.

Rama u shpreh se i ka lënë mjaft mbresa dashuria pasionante e Alvinit për atdheun dhe Shqipërinë.

“Një kampion që ka një veçanti të madhe sepse ndërkohë që arrin të ngjitet në majë të kompeticionit të vështirë dhe sfidues ndërkombëtar në sportin e tij, është dhe një shërbëtor i përditshëm i palodhur i shëndetit të njerëzve si mjek në Zvicër.

Ai përbën një shembull frymëzues dhe të jashtëzakonshëm për këdo që në rrugën e pasionit të vetë është i gatshëm të sakrifikojë dhe të angazhohet pavarësisht mundit dhe vështirësive.

Më ka bërë përshtypje dashuria e tij pasionante për atdheun dhe të jetuarit të tij me flamurin kuq e zi, si me një pjesë të vetes, si me lëkurën e tij të dytë”, tha Rama.





p.k\dita