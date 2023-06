Një trajner spanjoll për Apoloninë…

Kjo do jetë hera e parë për spanjollin që do drejtojë një ekip në Shqipëri, teksa i ka bërë përshtypje investimi te talentet e reja. Lajmin e ka konfirmuar klubi i Kategorisë së Parë në kanalet e komunikimit. Synimi i Apolonisë edhe sezonin e ri do jetë ngjitja në Superligë.“Pas negociatave të shumta, u vendos se kush do të jetë kryetrajneri i F.K. Apolonisë, trajneri spanjoll Yeray Rodriguez”, shkruhet në postimin e Apolonisë.