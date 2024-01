Nominimet për Oscar 2024, këta janë dy filmat që pritet të dominojnë

Të martën shpallen nominimet për Oscars 2024 pas një viti të madh për kinemanë, ku Barbie dhe Oppenheimer pritet të dominojnë. Fenomeni Barbenheimer, një trend viral që bëri mijëra fansa të rezervonin bileta për të parë të dy filmat në të njëjtën ditë verën e kaluar, i bën Oscar-et e këtij viti shumë më të aksesueshëm se zakonisht.

Ndërsa disa ceremoni të Çmimeve të Akademisë në vitet e fundit kanë njohur filma që kanë pasur pak përparim me publikun e gjerë. Producentët shpresojnë se përfshirja e mundshme e Barbie dhe Oppenheimer do të rezultojë në një rritje të interesit dhe shikuesve.

Oppenheimer, me Emily Blunt dhe Cillian Murphy, ka të ngjarë të marrë më së shumti nominime. Pas një ndryshimi rregulli disa vite më parë që synonte të zgjeronte fushën, kategoria e filmave më të mirë tani ka në dispozicion 10 nominome të garantuara. Anatomy of a Fall, Maestro, The Zone of Interest, Past Lives dhe American Fiction shihen gjithashtu si favoritët e dhe me shumë gjasa të konkurrojnë për çmimin më prestigjioz të Akademisë.

Cillian Murphy është gjithashtu në garë për portretizimin e tij të fizikanit teorik J Robert Oppenheimer, ndërsa Bradley Cooper mund të shihet për performancën e tij si kompozitori Leonard Bernstein në Maestro.

Ndërkohë, Colman Domingo i Rustin është një pretendent i fortë për përshkrimin e tij të aktivistit të të drejtave civile Bayard Rustin. Jeffrey Wright mund të njihet për rolin e tij si një autor i frustruar në American Fiction.

Kandidatë të tjerë që pritet të nominohen përfshijnë yllin e Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio, Barry Keoghan i Saltburn, Zac Efron i The Iron Claw dhe Andrew Scott për All Us Strangers.

j.l./ dita