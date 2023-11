OBSH: Pas sulmeve të përsëritura, kemi humbur komunikimin me spitalin në Gazë

Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se kishte humbur komunikimin me kontaktet e saj në spitalin Al-Shifa të Gazës.

OBSH shprehet se përfaqësuesit e tyre ishin bashkuar me dhjetëra mijëra njerëz të zhvendosur që po ikin nga zona, mes raportimeve të tmerrshme se spitali po përballet me sulme të përsëritura.

OBSH shprehu shqetësime të rënda për sigurinë e stafit dhe pacientëve atje që janë bllokuar nga luftimet, duke përfshirë foshnjat në mbështetje të jetës dhe njerëzit e zhvendosur që mbeten brenda spitalit.

Në postimin e saj në mediat sociale, bëhet thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza si mënyra e vetme për të shpëtuar jetë dhe për të zvogëluar nivelet e tmerrshme të vuajtjes.

Ai gjithashtu bëri thirrje për më shumë evakuime mjekësore të qëndrueshme, të rregullta, të papenguara dhe të sigurta të pacientëve të plagosur rëndë dhe të sëmurë në Egjipt përmes kalimit Rafah.

WHO loses communication with contacts in Al-Shifa Hospital in Gaza amid reports of attacks

WHO has lost communication with its contacts in Al-Shifa Hospital in northern Gaza. As horrifying reports of the hospital facing repeated attacks continue to emerge, we assume our contacts… pic.twitter.com/y2lRtI8UDq

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 12, 2023