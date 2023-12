Opozita mblidhet të hënën në protestë para Kuvendit, ja slogani i radhës

Opozita ka ftuar në protestë qytetërët ditën e hënë më 18 dhjetor në orën 11:30 tek kryesia e Kuvendit.

Aksioni do të shoqërohet me sloganin: Opozita e të drejtave të mohuara në aksion.

Protesta do të nisë në orën 11:30, ku të gjithë deputetët do të mblidhen tek Kryesia e Kuvendit, aty ku deputetët do të shqyrtojnë kërkesën e SPAK për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj Berishës.

Nuk dihet nëse Berisha do të jetë i panishëm fizikisht në mbledhje apo do të përfaqësohet nga avokatët e tij, pasi edhe vetë është shprehur se nuk e ka vendosur sesi do të veprojë.

j.l./ dita