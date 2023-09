Osmani nis sot vizitën zyrtare në Tiranë, pritet takim ‘kokë më kokë’ me Ramën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do të nisë sot vizitën zyrare në Tiranë me ftesë të homologut Bajram Begaj.

Osmani pritet të mbërrijë në orën 10:00 dhe do të pritet me ceremoni zyrtare nga Begaj.

Më pas Osmani do të zhvillojë një takim me kreun e shtetit që do të përmbyllet me një konferencë të përbashkët për shtyp.

Një takim ‘kokë më kokë’ është parashikuar edhe me kryeministrin Edi Rama në orën 12:30 në kryeministri, si edhe me kryeparlamentaren Lindita Nikolla.

Në ditën e dytë të vizitës, Osmani dhe Begaj do të marrin pjesë në një aktivitet me rastin e ditës së Nënë Terezës.

Pas kësaj, Osmani do të niset drejt Beratit, ku do të zhvillojë një takim me Kryetarin Ervin Demo, i cili do t’i akordojë edhe titullin ‘Patron i Kalasë’, një titull që i jepet personaliteteve të shquara që vizitojnë qytetin dhe që kontribuojnë me veprimtarinë e tyre në dobi të qytetit.

j.l./ dita