Pamjet dhe fjalët e para të portierit Sergio Rico nga spitali: Jemi mirë, thesari im më i madh…

Sergio Rico përparon fizikisht, por me këmbë plumbi. Futbollisti i PSG-së vazhdon të përmirësohet në spital ndërsa pret të kalojë sërish në sallën e operacionit për t’iu nënshtruar një operacioni për një aneurizëm në tru. Lojtari i skuadrës së Sevillas nuk ka asnjë datë për t’u larguar nga spitali Virgen del Rocío, ku ndodhet pasi pësoi një dëmtim në kokë në një aksident të rëndë që ndodhi në El Rocío më 28 maj.

Në një postim në Instagram, gazetarja Alba Silva, bashkëshortja e lojtarit dhe shoqëruesja më besnike e tij, ka postuar një mesazh emocionues: “Nuk kam shumë për t’ju ​​mësuar apo thënë, ose ndoshta kam, sepse mund të shkruaj një libër me të gjitha emocionet që kam ndjerë gjatë këtyre dy muajve, por preferoj të qëndroj me atë që është e rëndësishme, se JEMI MIRË dhe që nuk do kem jetë për të falenderuar kaq shumë dashuri, në çdo gjest dhe mesazh tuajin. Faleminderit dhe më shumë faleminderit”.

“Thesari im më i madh, pa dyshim, je ti”

Sergio Rico është në komunikim të vazhdueshëm me familjen dhe miqtë e tij. Në të njëjtin publikim, Alba Silva ka përfshirë një tjetër foto me një mesazh në dërrasën e zezë ku shkruhej: “Mirëmëngjes vogëlushe! Nuk ka dyshim që do të zgjidhja ty një mijë herë më shumë. Thesari im më i madh, pa dyshim, je ti. Të dua me gjithë zemrën time”.