Pas masës për Berishën dhe arrestimit të dhëndrit të tij, mbërrijnë në SPAK përfaqësues nga Britania

Jamarbër Malltezi, dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha, dhe ndërtuesi Fatmir Bektashi pritet të dalin sot para Gjykatës së Posaçme për t’u njohur me masën e sigurisë lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit ‘Partizani’.

Seanca është parashikuar të nisë në orën 13:30.

Ndërsa në ambientet e SPAK është parë të mbërrijnë përfaqësues të ambasadës së Britanisë së Madhe. Ende nuk dihen arsyet e mbërritjes së tyre.

Lidhur me çështjen e kompleksit Partizani, SPAK arrestoi në Rinas, Jamarbër Malltezin, ndërsa Sali Berisha dhe Fatmir Bektashi janë ndaluar të udhëtojnë jashtë shtetit dhe detyrohen të paraqiten në policinë gjyqësore. Sipas SPAK, ish-kryeministri Sali Berisha ka kryer korrupsion pasiv në bashkëpunim me Jamarbër Malltezin, bashkëshortin e vajzës së tij, ndërsa ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktet nënligjore për t’i përshtatur sipas nevojave të pesë familjeve pronare në kompleksin sportiv Partizani, ku përfitues ishte drejtpërdrejt edhe dhëndri i tij.

Ndërsa në bashkëpunim me ndërtuesin Fatmir Bektashi, Malltezi dyshohet se ka kryer pastrim të produkteve të veprës penale, duke u paraqitur si investitor në punimet për ndërtimin e bllokut të banesave, ndërkohë që nuk rezulton të ketë investuar, duke kryer veprime financiare, transaksione të copëzuara, apo në cash, për të fshehur origjinën dhe për të përfituar në mënyrë të paligjshme shuma deri mbi 5 milionë euro.

Nga ana tjetër edhe Bektashi dyshohet se ka kryer korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetërorë në bashkëpunim me Malltezin, duke i dhënë atij përfitimeve të paligjshme në shuma të mëdha, me qëllimin e përbashkët për të bërë ndërtime në terrenet sportive. Ai dyshohet se në bashkëpunim me Malltezin kanë kryer pastrim të produkteve të veprës penale teksa kanë fshehur origjinën e vërtetë të përfitimeve monetare të parregullta të Malltezi, duke i paraqitur ato si të ardhura te ligjshme nga biznesi.

j.l./ dita