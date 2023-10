Pentagoni do të dërgojë dy sisteme antiraketë Iron Dome në Izrael

Pentagoni planifikon t’i kthejë Izraelit dy sistemet e mbrojtjes raketore Iron Dome që SHBA ka blerë për të ndihmuar vendin të mbrohet nga lëshimet e raketave, thanë dy zyrtarë amerikanë. Zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes u thanë anëtarëve të Kongresit të mërkurën se Uashingtoni planifikon t’i “japë me qira” sistemet Izraelit duke ruajtur pronësinë.

Sistemet do të kthehen në Izrael brenda ditëve të ardhshme, tha një ndihmës i kongresmenit për Reuters. Pentagoni ka shqyrtuar mundësinë dhe testimin e këtyre sistemeve si një mënyrë për të mbrojtur Guamin nga raketat kineze. Iron Dome është një sistem i zhvilluar nga Sistemet e Mbrojtjes së Avancuar Rafael. Ai u bë funksional në vitin 2011. Në gusht të vitit 2022, Izraeli pretendoi se ky sistem kapi 97% të raketave palestineze të lëshuara gjatë një fundjave nga Gaza.

Mbërrin në Izrael aeroplani amerikan i transportit me mjete të blinduara

Operacioni madhor për të mbështetur fushën e mbrojtjes së Izraelit nga SHBA ka filluar. Ministria e Mbrojtjes e Izraelit mori veçanërisht një aeroplan transporti nga SHBA që mbante ngarkesën e parë të automjeteve të blinduara të destinuara për përdorim nga Forcat e Mbrojtjes të Izraelit. Automjetet, siç njoftoi Ministria izraelite e Mbrojtjes, po i transferohen ushtrisë për të zëvendësuar ato të dëmtuara gjatë luftës.

Deklaratat e Biden për paketën e mbështetjes së mbrojtjes

“Hamasi kreu mizori që të kujtojnë sulmet më të këqija të Shtetit Islamik”, tha presidenti amerikan në deklaratën e tij në konferencën për shtyp në Tel Aviv, duke theksuar se sulmi i nisur nga organizata islamike palestineze është sikur sulmi të kishte ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Madje ai njoftoi se do t’i kërkojë Kongresit miratimin për lirimin e fondeve të mbrojtjes “të paprecedentë” për Izraelin. “Shteti i Izraelit ka lindur për të qenë një vend i sigurt për popullin hebre”, tha presidenti amerikan, duke shtuar se nëse vendi nuk do të ekzistonte sot “ne do të duhej ta shpiknim”. Ai vazhdoi duke thënë se më vonë këtë javë do t’i kërkojë Kongresit Amerikan një paketë mbrojtëse “të paprecedentë” për Izraelin. “Ju izraelitë nuk jeni vetëm. Ne do të qëndrojmë pranë jush në këto momente të vështira”, shtoi ai. Ai u lut për të gjithë ata që luftojnë për paqen: “Zot, ruaj ata që janë në rrezik”.

“Ne duhet të vazhdojmë të ndjekim paqen dhe të krijojmë një rrugë në mënyrë që populli izraelit dhe palestinez të mund të jetojnë në siguri, dinjitet dhe paqe”, përfundoi ai.

p.c. / dita