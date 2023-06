Përgjimet e dosjes “Breg më breg”: “Do ja fusja, do ja q…”, “Nxitohesh shumë ti!”, “Këta qenkan vari l…!”

Nga hetimet rezulton se nga data 03 maj 2021 deri me datë 11 maj 2021, anëtaret e këtij grupi kriminal, shtetasit Artur Sulaj, Jani Cavo, Artan Agalliu, Shpetim Pjeshka, Sonila Sula dhe persona të tjerë ende të pa identifikuar, kanë organizuar trafikimin e një sasie lende narkotike nga Shqipëria drejt Greqisë dhe kanë sjellë një sasi parash rreth 15.000 euro. Ngarkesa duket se është vonuar për të mbërritur në destinacion dhe në pjesën e përgjimeve siguruar nga ‘Report TV’ janë bisedat mes anëtarëve të grupit për kohën e mbërritjes.

Pjesë nga përgjimet

Biseda nr. 999, date 06/05/2021, ora 18.49:18, kamioni me targe “A4 933 277, shtetasi Shpëtim Pjeshka, është folësi A dhe shtetasi Artan Agaliu, folësi B, bisedojnë ne kamion me telefon me një shtetas Artur Sulaj, i cili eshtë foleni C, nga përgjimet ambientale rezulton se biseda ka ketë përmbajtje:

(B): He mo? Jo moo e plotesoj orarin, na foli…

(A): Sille mu… he mo?

(C): He mo? Je lodh e?…

(A): Po jo mo nuk jam lodhe po me nxori T, edhe i ka kaluar, me nxori T behu gati…

(C): Eeeeee…

(A): E pra po pranaj

(C) Nuk kuptohet nga zhurma..

(A): Kshu i bën punët ti nxitohesh ti shumë!!!

(C). Nji karte ke ti aty?

(A): Po nji kartë, se po ta kisha do ja fusja do ja q.. e mori … ja q… Ja të rrime dhe nja gjysëm ore, e ashtu, se e hoqa unë karten e nisa nga fillimi atë, te shikojmë të plotësohet ky orari

(C): Nuk kuptohet nga zhurma

(A) E dimë, e dimë

(C) Mirë??

(A): Hajde hajde pa merak… (C): Po jo mo se s’janë si këtej

(A): Mire lale, jo mo katër orë katër orë e gjysëm jemi aty ke veni hajt se flasim kur të

mbërrijmë atje!

Biseda tjetër është pas 4 orësh dhe duket që durimi ka nisur të soset

Biseda nr. 1016, datë 06/05/2021, ora 22:04, kamioni me targë AA 923 22″, shtetasi Shpetim Pjeshka, i cili është folësi A, bisedon në kamion me shtetasin Artan Agalliu, i cili është folësi B, nga përgjimi ambiental rezulton se biseda ka këtë përmbajtje.

(A): He mo dhe sa do sa kilometer?

(B) Pfffff na rrujten k** dhe këta o burre!! Ca qenkan këta kshtu?!!!

(A) Eevee? Car thua ở

(B). Jo sduam shume! Prandaj thashe une, nuk duron dot ai 20 minuta, maksimum!! Po lere

i cike lere, tani ndaluam nuk na prish punë

(A) Jooo

(B) Nuk kuptohet nga zhurma e kamionit

(A): Pese e giysem? Do vijë sonte? Për shtatë tetë orë nuk do vijë!!

(B): Po ça të them unë, prandaj thashë këta qenkan vari leshtë o burre!!

-ora 22:07:40;

(A). Kush do shkojë? Ato cunat shkojnë aty?

(B) Jo or Turi, me ate Culin…

(A) Turi shkoj aty??

Shpëtim Pjeshka u arrestua gati një muaj pas këtij përgjimi, më 2 qershor 2021, në Kakavijë, pasi u kap me 15 kilogramë heroinë.

Pjeshka, i cili drejtonte një kamion, po dilte nga Shqipëria për të hyrë në territorin e Greqisë. Pas kontrollit në vijën e dytë, u evidentua lënda narkotike e fshehur në një vend të përshtatur në pjesën e kroskotit të automjetit. U sekuestruan në cilësinë e provës materiale 30 pako të mbushura me lëndë narkotike të dyshuar heroinë, me peshë totale 15 kilogramë.