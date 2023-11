Përpjekje për t’i dhënë fund luftës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit

Delegacione të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, vendeve të Lindjes së Mesme dhe shteteve të Afrikës veriore u takuan në Barcelonë të hënën për të kërkuar përfundimin e luftës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Takimi u dominua nga thirrjet për t’u dhënë fund luftimeve në Rripin e Gazës, ndërkohë që zyrtarët palestinezë kërkuan zgjatjen e armëpushimit.

Thirrjet për t’i dhënë fund luftës ndërmjet Izraelit dhe Hamasit ishin boshti i takimit të 42 shteteve të Bashkimit Evropian, Lindjes së Mesme dhe Afrikës Veriore që morën pjesë në takimin e organizuar nga Unioni i Mesdheut.

Asgjë nuk mund të justifikojë brutalitetin e Hamasit ndaj civilëve më 7 tetor, por një tmerr nuk e justifikon tmerrin tjetër,” tha shefi i BE-së për politikë të jashtme Josep Borrell. “Pauza duhet të zgjatet, të bëhet e qëndrueshme dhe afatgjatë, ndërkohë që punojë për një zgjidhje politike. Një zgjidhje politike do të na mundësonte të ndërpresim ciklin e dhunës një herë e përgjithmonë. Sa më gjatë qëtë lejojmë eksremistët të përcaktojnë agjendën, aq më shumë do të përhapet ekstremizmi, jo vetëm në rajon, por do të ketë pasoja edhe për ne në Evropë.”

Izraeli nuk po merr pjesë në këtë forum, që viteve të fundit ka shërbyer si një platformë bashkëpunimi ndërmjet Bashkimit Evropian dhe botës arabe.

Ndërkohë, edhe ministri i jashtëm palestinez bëri thirrje për vazhdimin e armëpushimit aktual katër ditor, që skadon sot.

“Armëpushimi hyri në fuqi pas 15,000 vdekjesh. Nëse lufta rifillon nesër atëherë numri i të vrarëve do të dyfishohet, sepse dendësia e popullatës palestineze është dyfishuar. Të gjithë janë grumbulluar në jugun e Rripit të Gazës, 2 milionë njerëz në gjysmën e territorit. Nga sulmet izraelite do të vriteshin tani dyfishi i fëmijëve. Prandaj për ne është e rëndësishme të zgjasim armëpushimin sa më shumë që është e mundur,” deklaroi Ministri i Jashtëm palestinez Riad Al-Malki.