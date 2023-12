Pezullimi i ratifikimit të marrëveshjes Shqipëri-Itali, Tajani: Të premten takoj Ramën

“Në 22 dhjetor do të jem në Shqipëri dhe do të takoj kryeministrin Edi Rama”.

Ka qenë kjo deklarata e ministrit të Jashtëm të Italisë, Antonio Tajani në vazhdën e Konferencës së Ambasadorëve të Farnesina-s.

Siç raporton agjencia e lajmeve “ANSA”, ministri ka thënë më tej se do të vizitoj “vendet ku do të vendosen qendrat për emigrantët që do të duhet të rikthehen në vendet e tyre të origjinës”, bazuar në marrëveshjen e nënshkruar mes dy vendeve.

Qeveria italiane, siç theksoi ai nuk është e shqetësuar për pezullimin e ratifikimit dhe në çdo rast ekziston mirëkuptimi për “të mos ndërhyrë në vendimet e Gjykatës Kushtetuese Shqiptare”.

Kujtojmë se ratifikimi i marrëveshjes në Kuvend u planifikua për në 14 dhjetor, por u pezullua, pasi Gjykata Kushtetuese një ditë më herët, pranoi për shqyrtim, kërkesën e deputetëve të grupit Bardhi-Berisha që kundërshtojnë zbatimin e saj.

Seanca, pas shqyrtimit të çështjes do të mbahet në 18 janar.

Gjatë vizitës së tij në Shqipëri, siç përcjellin mediat, Tajani do të vizitojë edhe ushtarakët e Guarda Finanza-s, si dhe do të ndalet edhe në Mal të Zi për të uruar të gjithë ushtarakët italianë të angazhuar jashtë si “pjesë e politikave të jashtme”.

