Pique padit Federatën Ndërkombëtare të Tenisit, kërkon 50 mln euro dëmshpërblim!

Konflikti mes Kosmos dhe Federatës Ndërkombëtare të Tenisit për menaxhimin e Kupës Davis, vazhdon të gjenerojë kapituj në historinë e tij të veçantë. Gerard Piqué, president i kompanisë, në një intervistë për ‘Marca’ deklaroi se, “pas përfundimit nga ITF tanimë ka një mosmarrëveshje mes nesh, në të cilën po kërkojmë 50 milionë dollarë!”, edhe pse nuk ka treguar më shumë detaje rreth kufizimet e konfidencialitetit.

Megjithatë, ish-mbrojtësi i Barcelonës ishte “krenar” për menaxhimin e kryer me turneun. “Ne besojmë se ajo që bëmë me Kupën e Davis është një histori suksesi jehonë. Arritëm me një konkurs që ishte dekadent, ishte në orët e ulëta. Dhe në nivel sportiv, ekonomik, mbi të gjitha dhe audiencë, ne e kthyem turneun”, tha ai. “Kemi katërfishuar të ardhurat në një vit. Ne shkuam nga tre në 15 sponsorë. Por në vitin 2020 vjen Covid dhe prish gjithçka në të gjitha sportet”, shtoi ai.

“Ne kishim një marrëveshje me ITF-në, që i paguam një shumë të konsiderueshme parash, do të thosha jashtë tregut, 40 milionë në vit. Në një kompeticion të ngjashëm, si ATP Cup, që ishte po ai, Tenis Australia paguam 10 milionë në ATP. Pra paguanim katër herë më shumë. Në vitin 2020 nuk kishte Davis Cup, në një pjesë të 2021 luhej me dyer të mbyllura… Çmimi fiks që paguanim ishte jashtë merkatos”, shpjegoi Pique.