Pisi dhe Pastërtorët

Nga Bedri Islami

Botuar në DITA

PIS…FËLLIQËSIRË… KRIMINEL… Është e vështirë të besohet se fjalët e mësipërme janë të krerëve të opozitës së politikës shqiptare. Një opozitë e rënë në humnerën e ideve të saj nuk arrin dot të dalë nga bataku ku është futur vetëdijshëm dhe që, prej andej, nuk bën gjë tjetër, veçse i zgjat jetën një pushteti absolutist dhe autokrat, që, krejt lirisht bën çfarë të dojë me qeverisjen, jetët njerëzore, të ardhmen dhe grabitjet që po bëhen të natyrshme.

Në një emision televiziv nënkryetari i opozitës, Luçiano Boçi i ngërthehet shefit të qeverisë dhe e cilëson “ pis”. Shefi i Partisë së Lirisë , Meta, i trullosur nga çfarë ndodh rreth tij dhe pa dalje për enigmën e mëtejshme të jetës së tij, i drejtohet një qytetari të zakonshëm si “ fëlliqësirë”. Nga ballkoni mbi rrugën e kullës së ngujimit, shefi i Rithemelimit në çdo fjalim përmend kriminelët që kanë përmbysur pushtetin e tij. Dhjetëra të tjerë, në gjurmët e tyre dhe , për hir të tyre, shkapetin fjalët si krisma pushke dhe e dinë se, sa më harbutë të jenë, aq më afër do të gjenden pranë shefit të tyre.

Këto njerëz duan të vijnë në pushtet. Të jenë të besuarit e njerëzve. Të ndryshojnë vendin. Duan të rikthehen në parajsën që e kanë humbur 12 vite më parë përmes gjëmimit të fjalëve që nuk janë të denja as për vagabondët e lagjeve të periferisë, dhe as për buzëhollët e qendrave.

Në politikën shqiptare kemi pasur fatin e keq të kemi gjithnjë vetëm dy anë : njërën në pushtet, tjetrën në opozitë. Nuk kanë ndryshuar asnjëherë. Kanë zaptuar fronin e pushtetit, duke bërë ndërrimet e zakonshme. Kanë qeverisur herë në përleshje me njëra tjetrën, e më shpesh në marrëveshje të fshehta me sho – shoqin. Kanë përmbysur çfarë kanë mundur dhe kanë ngritur atë pjesë që u është dashur për të bërë pasurinë e tyre. Haraçi ka qenë puna e tyre. Fitimi ka qenë synimi i tyre. Shtypja ka qenë metoda e tyre.

Por, asnjëherë nuk kemi pasur një opozitë të tillë. Që nuk jep shpresë e nuk ngjall besim.

Mjaftojnë fjalët e sipërme, qëndrimi ndaj politikës dhe harbutëria për të pasur të qartë se nuk pritet asgjë e mirë prej tyre dhe as që nuk kanë ndryshuar, e nuk mund të ndryshojnë. Shumë nga të mençurit janë zbuar, të ndershmit janë gjithnjë e më të pakët, idealistët janë me gishtat e njërës dorë. Çfarë kanë pështyrë në mbrëmje, gëlltitin në mëngjes, çfarë kanë anatemuar në mbrëmje , përlajnë në mëngjes. Këto njerëz nuk i ndryshon vota. As harakiri i pushtetit me pronat nuk i ndryshon. Kanë bërë çfarë kanë dashur dhe nuk kanë mundur të ndërtojnë një vizion politik për forcën e tyre, që, duke shkallmuar të tjerët, ka shkatërruar veten.

Nëse një qytetar i zakonshëm ka guximin t’i thotë shefit të dikurshëm të LSI-së, forcës politike më grabitqare në pluralizëm, që mos gëzoftë çfarë ke vjedhur, ai nuk është një zë i vetëm. Është i shumë njerëzve në këtë vend, të cilët, kanë parë me zë dhe me figurë se si ish-zëvendëskryeministri kërkonte 700 mijë euro për një punë të vetme. Kanë parë se si, nga hiçi u ngrit një pasuri përrallash. Se si u grabit floriri i Bankës së Shqipërisë. Kanë ndjekur një emision televiziv, që u zhduk më pas, se si Kryemadhi mburrej me banjat e maceve dhe të qenve, kur ata vetë mezi shtyjnë muajin me pensionin simbolik. Kanë parë se si, i porsazgjedhuri president, kërcënonte se “ po vjen Ilir Meta me shokët e tij”, për të përmbysur çfarë mund të përmbysej. Kanë dëgjuar talljet e gruas së tij, pas operacioneve plastike, të shtrenjta dhe të fshehta, se bukuria e saj është nga nëna, e dinë se si fëmijët e familjes mafioze studionin në shkollat e kolegjet e shtrenjta të Londrës, ku mendohet se ka edhe pasuri të fshehta; e dinë se një familje e zakonshme, me paga të zakonshme, nuk mund të ketë vila dhe resorë të pazakontë, ku luksi është kryefjala.

Ndoshta çuditen se si Ilir Meta i krimit, sipas Berishës, është tani miku i tij i ngushtë dhe pazaret e dikurshme janë ringjallur. Nëse do të bëhej një anketë në Shqipëri se kush nuk e meriton të gëzojë pasuritë e korrupsionit dhe të harbutërisë, mbi 80 për qind e popullsisë do të vinin të parin në listën e turpit pikërisht familjen Meta, vetëm fanatikët dhe përfituesit do e vinin ndoshta një vend më poshtë. Nëse ka njeri që beson në fitimin me mund e djersë të pasurisë së Ilir Metës ai duhet pyetur fillimisht mos është i rrethit të ngushtë familjar të tij, e , nëse nuk është, atëherë duhet çuar tek psikiatri.

Çfarë pastërtie ka sjellë në politikën shqiptare opozita e sotme, që te një drejtues përballë sheh vetëm “pis”. E pabesueshme të mendosh se kjo vjen nga nënkryetari i opozitës, që, as në qytetin e tij nuk e pranuan të drejtojë. Ka sjellë djegiet dhe plaçkitjet e fillimeve të viteve ’90, kur gjithçka që ishte ngritur në dyzet vite u vu nën kërbaçin e shkatërrimit? Ka sjellë uzinat e shkatërruara, kur edhe makineritë e kohëve të fundit shiteshin për skrap dhe njerëzit mbetën rrugëve dhe shesheve? Dëmi i shkaktuar nga turmat e ndezura pikërisht nga këto, “Mister Pastërtia” është jashtëzakonisht i madh, i pa riparueshëm. Miliarda dollarë të hedhur në zjarr e flakë, vetëm për të arritur pushtetin me çdo kusht! Nëse “ bllokmenët” e djeshëm u dënuan për kafe, mish dhe pije të shtrenjta , të sotmit, shumë nga të cilët janë në opozitë, duheshin dënuar për shkatërrimin e shtetit shqiptar, djegien e tij deri në themele, shkuljen e masiveve të vreshtave, agrumeve, pyjeve!

Cilën politikë të pastër bënë ato? Në pak vite mafia politike serbe dhe nëntoka greke pushtoi shumë nga zyrat qeveritare. Bashkëpunëtorë të njohur të shërbimit sekret serb u rehabilituan dhe u bënë pushtetarë. Figura të njohura të sigurimit të shtetit zunë vendet në shkallët e larta të gjyqësorit. U bënë deputetë. Vërshuan në histori. Hajdutë ordinerë u vendosën të ruajnë dhe ndajnë pronat. “Pastërtorët” e opozitës synuan ndarjen mes veriut dhe jugut, duke ndjellë përplasjen dhe vrasjen. Numri i atyre që u vranë në 30 vite pluralizëm dhe “ demokraci” është i përafërt me eliminimet e ndodhura që nga viti 1942 deri në dhjetorin e vitit 1990. Të bësh pis politikën ka qenë vesi i politikanëve tanë, e më së shumti në opozitën që tani është mbetur në mullirin e vjetër të mendimit dhe në shprishjen e së ardhmes.

Mëkatet e një politike të prapshtë janë ende në përleshjet e janarit të njohur, kur, mes dy grupeve, njëra që luftonte për mundësitë e pasurimit të mëtejshëm dhe tjetra që kërkonte ruajtjen e asaj që ishte fituar në një familje të cilësuar si thellësisht e korruptuar, kërkonte koka njerëzish, dhe, nëse kjo nuk ndodhi, nuk ka të bëjë me tolerancën e turmës, por me ndërhyrjen e shtetit. Nuk ka ndodhur asnjëherë një turp i tillë dhe as që mund të mendohet të ndodhë. “Pastërtorët” që ishin brenda kështjellës kur ndodhi përleshja mesjetare, tani janë udhëheqësit “ legjitimë” të sulmuesve të djeshëm. Pranohen si të tillë, miklohen si të tillë dhe u nënshtrohen si të tillë. Nëse prej tyre pritet një politikë e pastër dhe nëse figura e tyre quhet e tillë, atëherë kemi të bëjmë me një pastërti psikiatrike, që justifikon edhe sharjet, mallkimet, harbutët.

Këto “pastërtorë” luftuan kaq kohë, ose , më saktë, shpallën kaq kohë postulatin e tyre që gjithçka në Rithemelim të bëhet sipas votës së lirë, dhe, kur erdhi koha, pranuan në trupën e tyre të lartë drejtuese, pa asnjë votim, vetëm me urdhër, si ka ndodhur gjithë herë, një tufë mallkuesish të djeshëm, si Bardhin, Gjekmarkaj, Salianjin, duke ndodhur si me atë lopën që synojë të bëjë qumësht, pastaj e goditi me shkelm kovën pranë saj.

Pis politikën shqiptare e bërë pranimi në politikë i gjithë farë harbuti, i bandave, i parave të pista, pranimi si normalitet i financimeve të hapura dhe të fshehta serbe apo greke, vendosja e Kishës Ortodokse nën komandën dhe sundimin e një figure të lidhur me qarqet e larta shoviniste greke; marrëveshjet e fshehta me oligarkinë fashiste të Beogradit.

Do të doja shumë të besoja se do të kemi më në fund një opozitë ndryshe: që për afron – nuk ndan; që ka mendje- jo dhunë; që arsyeton – nuk shkelmon; një opozitë të ndershme në bindjet e saj – që zgjedh fjalën për të shkuar te mendjet; opozitë të besuar dhe që përkrahësit e saj nuk rendin për të djegur, por për të ngritur. Po ku ta gjejmë….

Marrëveshjet kushtetuese të vitit 2008 i kanë zënë ndërkohë frymën pluralizmit në Shqipëri. Jemi të mallkuar të jetojmë mes përplasjes së dy rinoqerontëve të politikës shqiptare. Nga secila anë mund të shqyhemi më tej. Rrugët janë , tani për tani, të mbyllura për një mendim ndryshe, ose për njerëz që mund të ndryshojnë një të ardhme që nuk duket.

Por, për deri sa opozita është e ndalur në gjërat fort të pëlqyeshme prej saj, në mallkimet “ pis”, “ fëlliqësirë”, “ kriminel”, çka herë pas here të duket se po afrojnë autoportret, vështirë se mund të kemi një rotacion të pushtetit.

Të mallkuar do të jemi të jetojmë edhe më tej në pushtetin autokrat të një njeriu të vetëm, sido që të quhet ai, Edi, Sali apo, larg qoftë, Ilir!

