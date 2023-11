Plagosja me thikë dhe armë dje në Vorë, arrestohet 34 vjeçari dhe oficeri i ushtrisë

Policia ka vënë në pranga dy të rinjtë Ergest Hoxha dhe Ermal Muzhaqi që u përfshinë në ngjarjen e ndodhur mesditën e së enjtes në Vorë. Sipas policisë, 34 vjeçari Ermal Hoxha ka plagosur me thikë shtetasin Kidi Muzhaqi në Lagjen e Re në Vorë, i cili ndodhej në automjet bashkë me të vëllanë.

Vëllai i këtij të fundit, 27 vjeçari Ermal Muzhaqi, i cili është oficer ushtrie, ka marrë armën e shërbimit dhe ka qëlluar ndaj 34 vjeçarit duke e plagosur në këmbë. Siç thekson policia, dy të plagosurit ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve ndërsa ende nuk dihen motivet e kësaj ngjarjeje mes të rinjve.

Policia ka sekuestruar armën e zjarrit pistoletë dhe mjetin prerës thikë, të përdorura në këtë ngjarje, si dhe aparatet celulare të shtetasve të përfshirë. Në drejtimin e Prokurorisë vijon puna për përcaktimin e shkakut të rastit.

Njoftimi i Policisë

Nga veprimet hetimore të kryera për këtë ngjarje dyshohet se ditën e djeshme, rreth orës 12:20, në Vorë, shtetasi E. H. i është afruar automjetit me drejtues shtetasin E. M. dhe pasagjerë shtetasit K. M. dhe B. A., dhe për motive ende të paqarta, ka tentuar që të vrasë me thikë shtetasin K. M. Në këtë moment ka ndërhyrë drejtuesi i automjetit, shtetasi E. M. (oficer ushtrie), i cili ka plagosur me armën e shërbimit, shtetasin E. H.