Plani i masave për ndërrimin e viteve, MSH vë në gatishmëri 2 mijë mjekë dhe infermierë

Ministrja e Shëndetësisë, Albana Koçiu, garantoi shërbim shëndetësor përgjatë gjithë ditëve festive të fundvitit.

Në një prononcim për shtyp, Koçiu prezantoi masat e marra nga Spitali i Traumës.

“Stafet mjekësore do të jenë në gatishmëri në të gjitha spitalet e vendit, duke përfshirë edhe ato bashkiake, e rajonale në vend. Edhe 31 strukturat e sistemit parësor do të jenë në gatishmëri. Janë afro 2 mijë personel mjekë dhe infermierë që do të jenë në gatishmëri për të shërbyer për çdo nevojë që do të kenë qytetarët.

Kur i referohemi strukturave, Urgjenca është në gatishmëri të shtuar përgjatë fundvitit. Do të doja të bëje edhe një urim për të gjithë stafin shëndetësor që do të jetë gatishmëri. Gëzuar festat!”, tha ministrja.

Ministrja e Shëndetësisë Albana Koçiu, njoftoi se në kryeqytet do të jenë të hapura gjithashtu edhe 4 qendra shëndetësore, të cilat do të presin urgjencat pediatrike përgjatë 24 orëve.

p.k\dita