Plani i masave për të nxehtin ekstrem\ Manastirliu: 9 njësi të lëvizshme mjekësore janë në territor

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka vënë në zbatim planin e masave kundër valës së të nxehtit, në koordinim me Institutin e Shëndetit Publik, Operatorin e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Qendrën Kombëtare të Urgjencave Mjekësore dhe Njësinë Mjekësore të Ushtrisë.

Ky plan masash përmban: Vendosjen në gatishmëri të 9️ autoambulancave në zonat me fluks të lartë, në qendrat e qyteteve, të cilat do të vijnë në ndihmë të përballimit të rasteve urgjente që do të paraqiten.

Gjatë inspektimit në një prej pikave të hapura enkas në sheshin Skënderbej, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, ka bërë me dije shtimin e 9 njësive të lëvizshme të asistencës mjekësore në territor me autoambulanca në Tiranë, Durrës, Elbasan, Berat, Gjirokastër dhe Shkodër.

“Kemi vendosur për të patur një strukturë në qendër të qyteteve, duke filluar nga Elbasani, Berati, Gjirokastra dhe Shkodra, si dhe në Tiranë do të kemi 4 njësi të autobulancave, së bashku me stafet përkatëse, pikërisht këtu në Sheshin “Skënderbej”, në zonën e Bulevardit të Ri, në zonën e “21 Dhjetorit”, dhe gjithashtu në Parkun e Liqenit. Njësitë e automabulancave do të qëndrojnë këtë javë, duke vlerësuar edhe në dinamike se si do jenë temperaturat edhe në javën e ardhshme, do të qëndrojnë në këto sheshe që kemi përcaktuar, nga ora 11 e paradites, deri në orën 6 të pasdites, për të garantuar kujdesin maksimal për qytetarët, pushuesit, por edhe turistët që vijnë e frekuentojnë qytetet tona”, bëri me dije Manastirliu.

Po ashtu përfshin gatishmërinë në shërbimin parësor, me shërbimin e urgjencës pediatrike 24/7 në 4️ qendrat më të populluara në Tiranë.

Janë edhe 30 qendra shëndetësore verore në zonat bregdetare dhe malore.

Gatishmëri e shtuar do të jetë edhe në urgjencat e spitaleve. Paralelisht po vijohet edhe me fushatë intensive komunikimi të mjekëve dhe ekspertëve të shëndetit publik për këshillat dhe veprimet në rastet e të nxehtit.





p.k\dita