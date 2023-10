Plot 46 herë e nominuar\ Historia e shkencëtares që nuk e fitoi dot kurrë çmimin Nobel 

Ka histori me fund të lumtur, ka histori me fund tragjik dhe ka histori që lënë një shije të hidhur. Lise Meitner zhvilloi teorinë e ndarjes bërthamore, e cila çoi në prodhimin e bombës atomike, por si grua dhe çifute ajo nuk mori njohjen që meritonte për punën e saj.

Partneri i saj u nderua me çmimin Nobel.

Një skenë e paharrueshme në filmin Oppenheimer, i cili tregon historinë e prodhimit të bombës atomike, tregon Luis Alvarez, një fizikant nga Universiteti i Kalifornisë, Berkeley, duke lexuar gazetën.

Papritur, ai çohet në këmbë dhe fillon të vrapojë në rrugë për të gjetur kolegun e tij, fizikanin, Robert Oppenheimer.

Entuziazmi i tij kishte të bënte me dy kimistë gjermanë, Otto Hahn dhe Fritz Strassmann, të cilët në vitin 1939 përdorën për herë të parë emrin Uranspaltung (ndarje uraniumi) kur zbuluan se një kampion uraniumi mund të ndahej në bërthama të tjera atomike më të lehta duke lëshuar sasi të mëdha energjie.

Ky zbulim ishte thelbësor për Projektin Manhattan, përpjekjen sekrete të SHBA-së nën urdhrat e Oppenheimer për të zhvilluar armën e tyre të parë bërthamore.

Skena, megjithatë, siç thekson New York Timesnuk është e saktë. Një lojtar kyç mungon në histori. Arsyeja për këtë është Lise Meitner, një fizikane që ka punuar me Hahn dhe ka zhvilluar teorinë e ndarjes bërthamore.

Pasi bomba e dytë atomike u hodh në Nagasaki, shtypi amerikan e quajti atë “nëna e bombës atomike”.

Vetëm Hahn fitoi çmimin Nobel për ndarjen bërthamore. Në fjalimin e tij, ai iu referua Meitnerit me një term gjerman që do të thotë ndihmës ose shërbëtor, sipas Marissa Moss, autore e një libri të fundit mbi Meitner.

Në vitin 2022, Moss kërkoi arkivin e Meitner në Universitetin e Kembrixhit. Që atëherë, ai ka përkthyer qindra letra mes Meitnerit dhe Hahnit, të shkruara në gjermanisht, për të cilat thotë se ofrojnë një këndvështrim tjetër për prishjen e marrëdhënies së tyre. Kjo qasje sfidon gjithashtu perceptimin e përbashkët se Meitner e pranoi rezultatin e çmimit Nobel, pa pakënaqësi.

Java e Nobelit është një kohë gjatë së cilës komuniteti shkencor feston arritjet e tij më të mëdha, por gjithnjë e më shumë vitet e fundit peshon padrejtësitë e tij.

Lise Meitner është një nga shumë gra në shkencë që nuk kanë marrë njohjen që meritojnë për punën e tyre, duke përfshirë Rosalind Franklin, kimiste që ndihmoi në zbulimin e strukturës së spirales së dyfishtë të ADN-së, mekanizmin që lejon gjenet të riprodhojnë dhe ruajnë informacionin në 1953.

“Ka qindra, nëse jo mijëra, gra që arritën diçka të madhe në shkenca dhe thjesht nuk u njohën gjatë jetës së tyre,” tha Katie Hafner, mikpritëse e podcast-it “Lost Women of Science”.

E lindur në vitin 1878 në Vjenë, ajo filloi të studionte fizikisht privatisht, pasi gratë në Austri nuk lejoheshin të ndiqnin universitetin deri në vitin 1897.

Në vitin 1901 ajo u regjistrua në shkollën pasuniversitare të Universitetit të Vjenës dhe pesë vjet më vonë fitoi një doktoraturë në fizikë. Ajo ishte vetëm gruaja e dytë nga universiteti i saj që e arriti këtë. Meitner e kaloi pjesën tjetër të karrierës së saj duke punuar mes mendjeve të shquara. Ajo u transferua në Universitetin e Berlinit dhe filloi të ndiqte klasat e mësuara nga Max Planck, i cili fitoi çmimin Nobel në Fizikë në 1918 dhe në përgjithësi nuk i lejonte gratë të merrnin pjesë në leksionet e tij.

Në Berlin, Meitner u takua edhe me Otto Hahn, kimistin që ishte në një moshë dhe kishte një qëndrim më progresiv ndaj punës me gratë.

Hahn ishte gjithashtu i gatshëm të punonte me Meitnerin, sepse fizikanët në përgjithësi kishin një kuptim më të mirë të radioaktivitetit, energjinë e emetuar nga bërthamat e paqëndrueshme atomike, sesa kimistët.

Por Meitner, si grua, nuk u lejua të ishte pjesë e laboratorit të Hahn. Prandaj punonte pa pagesë në bodrum. Në fakt, kur ajo kishte nevojë të përdorte banjën, Meitner duhej të vraponte nëpër rrugë, shkroi Moss.

Në vitin 1912, Meitner dhe Hahn u transferuan në Institutin Kaiser Wilhelm për Kimi. Së bashku ata zbuluan një element të ri, të quajtur proactinium. Meitner hapi laboratorin e saj të fizikës dhe mori titullin profesore, një pozicion që i dha asaj njohjen dhe pavarësinë për të ndjekur kërkimin e saj.

Jashtë fushës shkencore, muret po mbylleshin. Antisemitizmi ishte në rritje dhe në vitin 1933 Adolf Hitler u emërua kancelar i Gjermanisë. Shumë shkencëtarë hebrenj u larguan më pas nga vendi, por Meitner qëndroi, mezi e mbrojtur nga shtetësia e saj austriake në një përpjekje për të përfituar nga kjo mundësi e rrallë për një grua për të kryer kërkime shkencore.

Në vitin 1938, Gjermania pushtoi Austrinë, duke e lënë Meitnerin plotësisht të ekspozuar ndaj regjimit nazist. Ajo zgjodhi të largohej. Laureati i Nobelit në fizikë, Niels Bohr, ishte ai që organizoi arratisjen e saj me tren.

Meitner më në fund mbërriti në Suedi, e dëshpëruar që duhej të linte pas punën e jetës së saj dhe e shqetësuar për sigurinë e familjes së saj.

46 herë e nominuar

Meitner nuk u vlerësua si autore dhe as kontributi i saj në projekt, i cili më vonë do të çonte në krijimin e bombës atomike, nuk u përmend. Në fakt, edhe pse e ftuar nga qeveria amerikane për të marrë pjesë në Manhattan Project, ajo deklaroi troç: “Nuk dua të kem asnjë lidhje me bombën!”.

Në vitin 1945, kur bombat atomike u hodhën në Hiroshima dhe Nagasaki, duke çuar në fundin e luftës, disa gazeta pohuan se Meitner mori formulën e armës nga Gjermania naziste në çantën e saj.

Ai i refuzoi kategorikisht. “Ju dini shumë më tepër në Amerikë për bombën atomike sesa unë,” tha ajo për Neë York Times në 1946. Në vitin 1945 Hahn u nominua për Çmimin Nobel në Kimi të vitit 1944.

Meitner dhe nipi i saj Fries, i cili e ndihmoi të vazhdonte punën e saj, u nominuan gjithashtu për çmimin prestigjioz në fizikë, por vetëm Hahn fitoi.

Sado e çuditshme të duket, Hahn dhe Meitner mbetën miq. Ai madje i ofroi asaj një pozicion si drejtuese e institutit Max Planck në Gjermani, të cilën ajo e refuzoi. Në vitin 1948 ai e propozoi atë për Çmimin Nobel në Fizikë.

Meitner u nominua për Çmimin Nobel në Fizikë dhe Kimi gjithsej 46 herë.

Ajo kurrë nuk fitoi. Vdiq në vitin 1968 në moshën 89-vjeçare në Angli.

