Po Shqipëria?

Nga Bedri Islami

Botuar në DITA

Çdo marrëveshje, e cila bëhet pas kulisave, ka të fshehtat e saj. Nga ky rregull nuk përjashtohen edhe negociatat e tanishme mes shumicës qeverisëse dhe Rithemelimit. Zakonisht, detajet , në të cilat fshihet djalli i madh dhe i vogël, shfaqen më vonë, por, disa prej tyre janë të njohura që tani. Sido që të deklarohet dhe, sado të bëjë të kundërtën në deklarimet e tij shefi i qeverisë, ajo që mbetet është e vetmja e vërtetë dhe e vetmja gjë e saktë: Rilindja e shefit të qeverisë pranoi negociatat me njeriun e shpallur “ non grata”, riktheu në kohë vitin 2008, dhe , mbi të gjitha, Foltoren e një rrugice të ngushtë, e bëri publike dhe i dha të drejtën e fjalës.

Nuk është tashmë e rëndësishme nëse në tryezën e bisedimeve, të hapura apo të fshehta, ishin dy liderët politikë, që përballë njëri tjetrit dhe në krahë të njëri tjetrit sunduan politikën shqiptare, bënë rrumpallë gjithë ligjet dhe ecurinë e një vendi drejt demokratizimit dhe prosperitetit. Bisedimet zakonisht bëhen nga të dytët dhe firmosen nga të parët. Akti i tanishëm, aq sa të kujton marrëveshjet dëm sjellëse të vitit 2008, aq të kujton të gjitha marrëveshjet e fshehta që kanë ndodhur, përplasjet që nuk janë zgjidhur përmes ligjit dhe të drejtës, por në dhoma të mbyllura, larg syrit të tjerëve dhe që, gjithmonë, ose më shpesh nga sa ishte menduar , sjellin dobësimin e shtetit, nëpërkëmbjen e së drejtës për të zgjedhur lirisht dhe sipas bindjes, ku , më parë se kudo tjetër, e ardhmja e një vendi vendoset në errësirë, për të sjellë pastaj errësirën.

Çfarë ndodhi me marrëveshjen e tanishme?

Në pamjen e parë asgjë e jashtëzakonshme. Opozita mori një të drejtë që e kishte, ngritjen e komisioneve parlamentare, edhe pse ligji ka ngushtuar kornizat e tyre. Shumica hoqi dorë nga rehatia për të miratuar ligjet në pesë minuta, përmes zhurmës së karrigeve, flakadanëve dhe thirrjeve delirante. Opozita, ajo e Rithemelimit shkoi një hap më pranë vulës dhe fondeve. Shumica i ka fondet e saj. Financimet e tjera, ato të nëndheshme nuk do të dihen kurrë.

Por, pas kësaj që duket e natyrshme dhe e zakonshme, janë të tjera, që tani kanë shfaqur vetëm majën e ajsbergut, por që më pas do të kenë pamjen e tyre të plotë. Në projektet e së ardhmes, që janë ende mes rreshtave, janë ndarja e pronave, sidomos në bregdet, përgatitja për një amnisti të re politike, falja e gjynaheve të vjetra, për të harruar të rejat, ndarja me thikë e pushtetit, duke lënë në skenë vetëm dy rinoqerontët e vjetër të politikës, të cilët gëlltisin çdo vizion, ide dhe pamje të re. Politika dhe qeverisja mbetet ende, edhe pas kësaj marrëveshje, e drejta ekskluzive e vetëm dyshes Rama – Berisha, duke përjashtuar çdo frymë të re politike, çdo orvatje për të bërë diçka ndryshe, duke zënë çdo shteg dhe ndalur çdo frymë , që nuk pajtohen dhe nuk janë të njëjta me frymën e kalbur të politikës së sotme.

Në skenën e marrëveshjeve tani është pranuar se ky vend nuk do të ketë prosperitet të mëtejshëm veç atij që na dhurojnë “ të mëdhenjtë”; ndarja mes oligarkisë dhe njerëzve të zakonshëm do të thellohet; krimi do të ketë përsëri mbështetjen e tij në dy krahët; marrëveshjet e fshehura do të jenë prioritete, kalimi i pushtetit do të jetë i ngadaltë. Njëra palë, opozita, e di se pushteti për të është i largët, por roli i saj mbetet në nxjerrjen prej humnerës të një familje, që ka kapur për fyti vetë mendimin opozitar, dhe, kur e kuptoi se vetë ajo nuk ishte e aftë të hiqte litarin që përmendej në shtëpinë “ e të varurit”, kapi dorën e zgjatur nga shefi i qeverisë. Duke hequr dorë nga revolucioni, që nuk nisi kurrë; nga ideja e zhvillimit, që nuk ka qenë kurrë; nga mendimi i lirë brenda saj, që nuk u zhvillua asnjëherë, dhe, mbi të gjitha, duke pranuar , tashmë publikisht , se nënshtrimi është më i mirë se sa dinjiteti.

Shumicës qeverisëse i interesoi marrëveshja, që duket e zakonshme, dhe vetëm “ idiotët” nuk e kuptojnë se është e tillë. Këto “ idiotë”, sipas shefit të qeverisë, nuk kuptuan as lëçitjen që iu bë ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, ndaj mbahen fort aty; nuk kuptojnë se si marrëveshja i parapriu miratimit të ligjit për shkatërrimin e zonave të mbrojtura; nuk janë të aftë të marrin me mend se si po kthehet përsëri në skenën politike njeriu që ka mbi vete ndëshkimin e dy fuqive të mëdha anglo saksone; këto “ idiotë të dobishëm”, sipas shefit të qeverisë, ende nuk e kanë kuptuar se pas perdeve bëhen prapësitë më të mëdha.

Revolucioni i opozitës, mosbindja qytetare përfundoi në çastin kur Gaz Bardhi, ndoshta tipizimi më i saktë i Ulriah Hipit në politikën shqiptare, me miratimin e njeriut në dritare, nënshkroi aktin e mbarimit të rebelimit, që ishte si stuhia në një gotë uji, dhe shkriu dy grupe të të njëjtit lloj , në një grup të vetëm. Deputetët, që humbën emrin e tyre, duke u quajtur në shumës, “ deputetët e Gaz Bardhit, morën garancinë se do të jenë në listat e ardhshme, të vitit tjetër, për deputetë, dhe, në vende të sigurta. “Skifterët” e Foltores heshtën tani, për të ngritur krye më pas, kur të shohin se, më të dobishëm për shefin e tyre kishin qenë ata që e anatemuan, që e pritën me hunj në portat e “ kështjellës së tyre”, që i numëruan fajet e mëdha dhe grabitjet e pashembullta që kishin bërë në të gjithë familjen e tyre.

Të dy forcat e mëdha politike u bashkuan për të shkatërruar sistemin e ri të drejtësisë dhe, jo shumë larg në kohë, dhanë sinjalet e para, përmes bandave politike , të cilat, pa asnjë droje tani, kërcënuan prokurorë dhe gjykatës, për të shkuar drejt shkatërrimit të tyre. Drejtësia e re, fillimisht e brishtë, ende nën hijet e së shkuarës dhe paragjykimin e saj, ndodhet tani në njërin nga çastet më vendimtare të saj: të mbijetojë apo të jetë një gjymtyrë e heshtur e politikës. Jo më kot shefi i qeverisë shpall se ajo është fryti i qeverisjes, partisë, për të pasur të drejtën të kalb këtë fryt dhe të rikthehet hija e rëndë e partisë – shtet. Frika që ka tani politika, megjithëse një frikë embrionale, nga SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit, nga Institucionet ndërkombëtare që monitorojnë Shqipërinë, sidomos krimin e organizuar dhe korrupsionin, do e shtyjë gjithnjë e më shumë në përplasje me politikën, në të dy krahët. Që do të përpiqen ta asfiksojnë atë. Deri në fund. Kjo , në fakt, është pjesa e fshehur e ajsbergut të marrëveshjeve të tanishme.

Të tjerat janë lojëra fjalësh , pas së cilës fshihet djalli i së keqes.

Po Shqipëria?

Askush nuk pyeti dhe askush nuk do të pyesë.

Ajo, edhe më tej, do të mbetet në fatin e vendosur pas perdeve, duke pritur, në një shumicë të madhe të saj, e çka tjetër, “ ditën e lumtur” të pensionit të mekur.

Vetëm kaq.

